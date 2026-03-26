Ofenzivní žně. Jokič psal dějiny NBA, pálili Murray s Dončičem a Clarková to fotila

Autor: ,
  8:29
Jamal Murray dal 53 bodů a svým druhým nejlepším výkonem v základní části NBA zařídil basketbalovému Denveru vítězství nad Dallasem 142:135. Pro Murrayho to byl šestý zápas, ve kterém pokořil hranici 50 bodů, jeho rekordem je 55 bodů proti Portlandu. Zazářil i Nikola Jokič, který k 23 bodům přidal 21 doskoků a 19 asistencí. Celkem už má 6000 asistencí, což se mu povedlo jako prvnímu pivotovi v historii zámořské soutěže.
Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers útočí v zápase s Indiana Pacers, brání ho...

Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers útočí v zápase s Indiana Pacers, brání ho Aaron Nesmith (23). | foto: Marc LebrykReuters

Jaylen Brown (vlevo) z Boston Celtics atakuje koš Oklahoma City Thunder, brání...
Collin Sexton z Chicago Bulls atakuje koš Philadelphia 76ers.
Dominick Barlow z Philadelphia 76ers zakončuje na koš Chicago Bulls, brání ho...
Cooper Flagg z Dallas Mavericks u míče v zápase s Denver Nuggets, brání ho...
10 fotografií

Denver se výhrou udržel v tabulce Západní konference v kontaktu se třetími Los Angeles Lakers, kteří zvítězili nad Indianou 137:130. Luka Dončič k tomu přispěl 43 body a prodloužil na 11 zápasů v řadě svou sérii s alespoň 30 body na kontě. LeBron James nasbíral 23 bodů, devět doskoků a devět asistencí.

Zajímavost zápasu bylo, že jako akreditovaná fotografka pořizovala fotky jedna z hlavních hvězd ženského basketbalu Caitlin Clarková.

Z výhry se radoval také Portland, který stále bez zraněného Víta Krejčího zdolal Milwaukee 130:99. Trail Blazers měli sedm dvouciferných střelců, nejvíce dal Scoot Henderson 23 bodů. Bucks nepomohl ani osobní rekord Ryana Rollinse, který si připsal 36 bodů. Portland nadále bojuje o osmou příčku v tabulce s Los Angeles Clippers, kteří vyhráli 119:94 nad Torontem.

Obhájce titulu Oklahoma City prohrál v souboji dvou posledních šampionů v Bostonu 109:119 a přišel o sérii 12 vítězství. Jaylen Brown táhl Boston 31 body, osmi doskoky a osmi asistencemi. Za Thunder dal 33 bodů Shai Gilgeous-Alexander.

Zaváhání Oklahoma City využilo San Antonio a výhrou 123:98 se dotáhlo na lídra soutěže na rozdíl pouhých dvou vítězství. Pro Spurs to byl sedmý úspěch v řadě a 23. výhra z posledních 25 zápasů. Victor Wembanyama se pod ni podepsal 19 body, 15 doskoky a sedmi bloky.

Lídr Východní konference Detroit v prodloužení prohrál 129:130 s Atlantou. Pistons sice v normální hrací době v posledních 44 vteřinách smazali pětibodové manko a zajistili si prodloužení, v něm však Hawks znovu odskočili na pět bodů a tuto ztrátu už Detroit nedotáhl. Jalen Johnson byl oporou Atlanty s 27 body, 12 asistencemi a osmi doskoky, C. J. McCollum dal také 27 bodů. Hawks vyhráli čtrnáctý z posledních 15 zápasů.

Velká přestřelka se odehrála na palubovce Philadelphie, která přehrála Chicago 157:137. Oba celky v jedné čtvrtině daly přes 50 bodů. Sixers za výhrou nasměroval 35 body Joel Embiid, který se vrátil po třináctizápasové pauze zaviněné zraněním. Dalších 28 bodů přidal Paul George, který chyběl dokonce 25 zápasů kvůli dopingovému nálezu.

Washington se vyhnul rekordní 17. porážce v řadě, když zvítězil 133:110 nad Utahem. Juju Reese k tomu přispěl 26 body a 17 doskoky.

Golden State zvítězili 109:106 nad Brooklynem i díky 31 bodům Brazilce Guie Santose, který si vytvořil nový osobní rekord.

NBA – výsledky

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 129:130 po prodl.
Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 130:137
Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 157:137
Boston Celtics - Oklahoma City Thunder 119:109
Cleveland Cavaliers - Miami Heat 103:120
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 98:123
Utah Jazz - Washington Wizards 110:133
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 110:108 po prodl.
Denver Nuggets - Dallas Mavericks 142:135
Golden State Warriors - Brooklyn Nets 109:106
Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 130:99
Los Angeles Clippers - Toronto Raptors 119:94

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.