Střelecká bída Bostonu přihrála Knicks vítězství, v NBA zazářil mladý Litevec

  8:31
Basketbalisté New Yorku v NBA zvítězili na palubovce Bostonu 111:89 a dotáhli se právě na Celtics na druhém místě tabulky Východní konference. Knicks uspěli podeváté z posledních deseti zápasů, naopak Boston prohrál po sérii pěti výher.
Jalen Brunson z New York Knicks slaví v utkání NBA s Bostonem. | foto: AP

Triumf Knicks řídil rozehrávač Jalen Brunson s 31 body a osmi asistencemi, Josh Hart přidal 19 bodů a nová posila Jose Alvarado měl dvanáct bodů. Boston se trápil při střelbě z dálky, když proměnil jen 17 procent svých trojkových pokusů. I kvůli tomu dal jen 89 bodů, což je pro něj nejméně v této sezoně.

Kawhi Leonard dotáhl Los Angeles Clippers k vítězství 115:96 nad Minnesotou, když zapsal 41 bodů a počtvrté v sezoně se dostal přes čtyřicet bodů. Clippers se tak posunuli na devátou příčku tabulky Západní konference těsně před desátý Portland, za který nově hraje Vít Krejčí.

Washington kvůli zranění stále nemůže využít své hvězdné posily Trae Younga a Anthonyho Davise a jasně prohrál s Miami 101:132. Heat táhli Bam Adebayo a Kasparas Jakučionis s 22 body. Teprve devatenáctiletý Litevec Jakučionis si vytvořil nový osobní rekord.

Výsledky basketbalové NBA

Boston - New York 89:111
Washington - Miami 101:132
Minnesota - LA Clippers 96:115
Toronto - Indiana 122:104

Východní konference

Atlantická divize:

1.Boston53341964,2
2.New York53341964,2
3.Toronto54322259,3
4.Philadelphia52302257,7
5.Brooklyn51143727,5

Centrální divize:

1.Detroit51381374,5
2.Cleveland53322160,4
3.Chicago53242945,3
4.Milwaukee50212942,0
5.Indiana53134024,5

Jihovýchodní divize:

1.Orlando51272452,9
2.Miami54282651,9
3.Atlanta54262848,1
4.Charlotte53252847,2
5.Washington52143826,9

Západní konference

Jihozápadní divize:

1.San Antonio52361669,2
2.Houston51321962,7
3.Memphis51203139,2
4.Dallas52193336,5
5.New Orleans54144025,9

Pacifická divize:

1.LA Lakers51321962,7
2.Phoenix53312258,5
3.Golden State53282552,8
4.LA Clippers52252748,1
5.Sacramento54124222,2

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City53401375,5
2.Denver53341964,2
3.Minnesota54322259,3
4.Portland53252847,2
5.Utah53163730,2


