Krejčí přispěl k třetí výhře v řadě. Detroit uťal sérii, rvačky připomněly staré časy

Detroit uspěl na palubovce Charlotte 110:104 a domácím uťal devítizápasovou vítěznou sérii. Vzpomínat se však bude hlavně na masivní rvačku mezi oběma týmy, jež upomíná na Pistons z prvních let 21. století či detroitské Bad Boys z konce osmdesátek.
Duel tím předčasně skončil pro dva domácí a dva hostující hráče. Vyloučeni byli obvyklí podezřelí: Moussa Diabaté, Miles Bridges (oba Hornets), Jalen Duren a Isaiah Stewart (oba Pistons).
Pranice v Charlotte:
„Bylo to až moc vyhrocené. Rádi bychom zůstali jen u basketu, ale i to se občas stává,“ uvedl Duren.
Šest minut před koncem vypěnil i trenér poražených Charles Lee, jenž se začal sápat po rozhodčím. V konfrontaci se sudími mu zabránili jeho asistenti a svěřenci.
Lídrem vítězů, kteří jsou v čele Východní konference, byl s 33 body a devíti doskoky Cade Cunningham. Domácí tým vedl s 24 body Brandon Miller.
Lídrem Portlandu proti Philadephii byl autor 30 bodů Toumani Camara, Belgičan si osmi trojkami vytvořil osobní rekord.
Krejčí, jenž byl nejvytíženějším náhradníkem v domácím týmu, trefil dvě z devíti střel, z toho jednu ze sedmi trojek. Po přesunu z Atlanty zatím střelecky nezáří. Proměnil šest z 22 trojek, což je úspěšnost pod 33 procent. V Atlantě měl úspěšnost přes 42 procent.
Do sestavy Portlandu se po 10 dnech vrátil izraelský reprezentant Deni Avdija, který se na výhře podílel 26 body, 10 doskoky a osmi asistencemi. Na straně Sixers se výrazněji prosadil pouze Tyrese Maxey s 30 body.
Blazers se posunuli v tabulce Západní konference s bilancí 26-28 na deváté místo před Los Angeles Clippers.
Atraktivní souboj v Denveru vyhrál Cleveland 119:117. Velký podíl na tom měl Donovan Mitchell, který nastřílel 32 bodů a přidal 10 asistencí. Hosté v poslední části dohnali manko 11 bodů a koncovku rozhodl právě Mitchell 0,9 sekundy před sirénou trestnými hody po faulu Jamala Murrayho. Jarrett Allen pomohl k výhře 22 body a 13 doskoky, James Harden měl 22 bodů a 10 doskoků.
Nuggets nestačil ani třetí triple double Nikoly Jokiče v řadě, tentokrát za 22 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí. Po 20 bodech přidali jeho spoluhráči Christian Braun a Julian Strawther.
Také během utkání Minnesoty s Atlantou, které domácí ovládli 138:116, se strhla potyčka, po níž byli vykázáni Naz Reid a Mouhamed Gueye. Wolves dovedl k výhře Anthony Edwards, jenž se prosadil 30 body. Hawks nestačilo 38 bodů C. J. McColluma.
Rvačka v Minnesotě:
Golden State bez Stephena Curryho a Jimmyho Butlera po velkém obratu zvítězil nad Memphisem 114:113. Poslední čtvrtinu domácí ovládli 29:15. O výhře rozhodl 19 sekund před koncem Guy Santos. Střela Jahmaie Mashacka na druhé straně už do koše nespadla.
Los Angeles Lakers bez Luky Dončiče podlehli 110:119 rovněž oslabené Oklahoma City, které chyběl Shai Gilgeous-Alexander. LeBron James nasbíral v souboji s lídrem soutěže 22 bodů a 10 asistencí. Potřinácté v řadě prohrálo Sacramento, nejhorší tým ligy podlehl New Orleans 94:120.
NBA – výsledky
Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 135:118 (za domácí Krejčí 5 bodů, 3 asistence, 2 doskoky)