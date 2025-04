Atlanta zakončila dlouhodobou část ligy třetí výhrou za sebou a v tabulce Východní konference skončila s bilancí 40-42 osmá. Orlando bylo s vyrovnaným počtem vítězství a proher sedmé.

Čtyřiadvacetiletý Krejčí proměnil všech pět svých střeleckých pokusů včetně dvou trojkových a přidal jeden úspěšný trestný hod.

Momenty ze zápasu Atlanta – Orlando:

Vítěz úterního duelu Orlando - Atlanta v takzvaném play in postoupí do play off, v němž narazí na obhajující Boston. Poražený tým dostane ještě šanci na pokračování proti vítězi zápasu Chicago - Miami.

Minnesota si zajistila play off

Minnesota v posledním hracím dnu základní části NBA zvítězili v hale Utahu 116:105 a zajistili si v Západní konferenci poslední přímé postupové místo do play off. Předkolo budou hrát Golden State Warriors, kteří dlouhodobou fázi sezony zakončili domácí porážkou 119:124 po prodloužení s Los Angeles Clippers.

Warriors jako sedmý tým tabulky se utkají v play in s osmým Memphisem. Vítěz nastoupí v play off proti druhému Houstonu. Poražený celek narazí na lepšího z duelu Sacramento - Dallas a hrát se bude o to, kdo v 1. kole vyřazovací části vyzve nejvýše nasazený celek z Oklahoma City.

Anthony Edwards v zápase s Utahem:

Minnesotu táhl za třetím vítězstvím za sebou Anthony Edwards, autor 43 bodů. Francouzský pivot Rudy Gobert zaznamenal 19 bodů a 18 doskoků. Šesté místo pro Timberwolves znamená v play off souboj s třetími nasazenými Los Angeles Lakers, kteří bez LeBrona Jamese, Luky Dončiče i dalších opor zakončili základní část porážkou 81:109 v Portlandu.

Zbylou jistou dvojici v Západní konferenci tvoří Denver a LA Clippers. Nuggets uhájili čtvrté místo před losangeleským týmem výhrou 126:111 v Houstonu. V zápase skórovalo dvouciferně jedenáct hráčů, statistice ale vládla pětice hostujících hráčů v čele s autorem 19 bodů Michaelem Porterem Jr.

Clippers zvítězili poosmé za sebou, k výhře nad Golden State je dovedli James Harden s 39 body a 10 asistencemi, autor 33 bodů Kawhi Leonard či chrovatský pivot Ivica Zubac s 22 body a 17 doskoky. Za Warriors dal 36 bodů včetně sedmi trojek Stephen Curry, 30 bodů přidal Jimmy Butler.

Oklahoma City bez hráčů základní pětky porazila 115:100 domácí New Orleans a klubový rekord vylepšilo o 68. vítězství v sezoně. Na takovou metu se dosud v lize dostalo pouze šest týmů, pět z nich došlo do finále a čtyři v něm zvítězily.

Indiana vydřela padesátou výhru

Cleveland Cavaliers ve výrazně okleštěné sestavě podlehli na závěr po dvou prodlouženích Indianě 118:126 a po třetí porážce z posledních pěti zápasů mají po základní části 64 výher. Pacers v poslední čtvrtině smazali manko 23 bodů, poprvé po 11 letech se dostali na padesátku výher v sezoně a ze čtvrtého místa tabulky je v play off čeká rozjeté Milwaukee.

Bucks završili základní část osmou výhrou za sebou, byť níže postaveného souseda v tabulce Detroit doma udolali až po prodloužení 140:133. Životními 43 body a navíc i 11 doskoky k tomu přispěl Pat Connaughton. Pistons prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a v play off je čekají newyorští Knicks, kteří se naopak po třech porážkách naladili na vyřazovací část výhrou 113:105 v derby s Brooklynem.