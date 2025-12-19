Hvězdou večera byl Luka Dončič, který 45 body, 11 doskoky a 14 asistencemi táhl Los Angeles Lakers za vítězstvím 143:135 nad Utahem. Nikola Jokič při výhře Denveru 126:115 nad Orlandem zaznamenal 23 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí a stal se nejlépe nahrávajícím pivotem historie soutěže.
Atlanta hrála bez Younga kvůli zranění od října celkem 22 zápasů. A dlouhá absence se na jeho hře projevila, když v zápase netrefil ani jednu trojku a celkem měl jen 8 bodů a 10 asistencí. Méně bodů měl za poslední rok jen v minulém utkání, kdy se po sedmi minutách zranil. Naopak navrátilec do sestavy Charlotte LaMelo Ball trefil v první půli sedm trojek a přispěl k tomu, že Hornets od začátku diktovali tempo a vedli až o 24 bodů.
Hawks se snažili vrátit do zápasu zejména Jalen Johnson, autor 43 bodů, 11 doskoků a 9 asistencí, a Nickeil Alexander-Walker s 28 body. Dvě a půl minuty před koncem to bylo dokonce už jen o bod, pak ale dal Ball sedm domácích bodů v řadě a uhájil pro Charlotte vedení a vítězství. Nezabránil tomu ani Krejčí, který byl v koncovce na hřišti, aby pomohl v obraně. Svou jedinou trojku v zápase dal už v první čtvrtině.
Pro Dončiče to byl už 85. triple double kariéry a pátý od přestupu do Lakers. Pošesté v sezoně překonal čtyřicetibodovou hranici a jeho 45 bodů je pro něj druhý nejlepší výkon v sezoně. Navíc mu výrazně pomáhal LeBron James s 28 body, 7 doskoky a 10 asistencemi. Utah to tak měl i kvůli absenci své hvězdy Lauriho Markkanena těžké, přesto se snažil a i v poslední čtvrtině vedl. Pak ale dal Dončič během dvou minut devět bodů a získal Lakers dvanáctibodové vedení, které už nepustili.
Triple double zapsal také Nikola Jokič, ale tentokráte si média všímala hlavně kolonky asistencí. Srbská hvězda Denveru už totiž v kariéře nasbírala 5667 přihrávek na koš, čímž Jokič překonal jinou legendu Kareema Abdula-Jabbara a stal se nejlépe nahrávajícím pivotem v historii soutěže. Žádný jiný hráč působící na pozici pět nikdy tolik asistencí neměl. Jokič přitom hraje teprve jedenáctou sezonu, Abdul-Jabbar strávil na hřišti dvacet sezon a odehrál jednou tolik zápasů než Jokič.
Jordan Goodwin proměněným trestným hodem v poslední vteřině rozhodl o výhře Phoenixu nad Golden State 99:98. Suns v zápase otočili ztrátu 14 bodů, v koncovce srovnal za Warriors Steph Curry, ale při posledním útoku byl faulován Goodwin. Ten sice první trestný hod neproměnil, ale druhý už ano a zařídil Suns vítězství. Devin Booker k tomu přispěl 25 body, Dillon Brooks přidal 24 bodů.
Dokonce ztrátu 25 bodů dohnali New Orleans Pelicans a nakonec porazili Houston 133:128 po prodloužení. Vyrovnali tak klubový rekord v největším návratu do zápasu. Saddiq Bey k tomu pomohl 29 body, Trey Murphy 27 body.
Těsnou výhru vybojoval i Dallas, když v prodloužení udolal favorizovaný Detroit 116:114. V posledních čtyřech minutách prodloužení padly jen tři koše, z toho dva na straně Dallasu, když zápas rozhodl Anthony Davis dvěma dunky. V poslední minutě a půl pak Maverick těsné vedení ubránili. Nejlepším střelcem Dallasu byl s 23 body osmnáctiletý nováček Cooper Flagg.
Oklahoma City Thunder zvítězili nad Los Angeles Clippers 122:101 a stále mají na kontě jen dvě porážky a jasně vedou celou soutěž. Shai Gilgeous-Alexander k výhře přispěl 32 body. Thunder jsou doma stále neporaženi s bilancí 13-0 a vyhráli 17 z posledních 18 zápasů. Clippers naopak z posledních 11 zápasů vyhráli jediný.
New York po oslavách triumfu ve finále NBA Cupu dokázal i v oslabené sestavě zvítězit 114:113 nad Indianou. Rozhodující trojku dal pět vteřin před koncem Jalen Brunson, autor 25 bodů.