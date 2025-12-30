Utkání se částečně proměnilo v rodinný souboj, k výhře velel Shai Gilgeous-Alexander coby autor 39 bodů, nejlepším střelcem Hawks byl jeho bratranec Nickeil Alexander-Walker s 30 body. Krejčí trefil čtyři trojky z 10 pokusů a celkem sedm ze 14 střel.
Denver Nuggets podlehli v hale Miami Heat 123:147. Jejich lídr Nikola Jokič stihl do poločasu 21 bodů, osm asistencí a pět doskoků, několik sekund před pauzou však s poraněným kolenem odkulhal do šatny a do zápasu už nezasáhl.
Srbský pivot zůstal ke konci prvního poločasu ležet na palubovce a ze hřiště mu museli pomoct. Ke zranění došlo po nešťastném střetu se spoluhráčem Spencerem Jonesem, teď čeká Jokiče vyšetření.
Lékařský pohled na Jokičovo zranění:
NBA – výsledky
Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 113:123