Krejčí se proti Torontu neprosadil, Atlanta prohrála. Za obhájce zazářil Adetokunbo

  9:12aktualizováno  9:12
Basketbalisté Atlanty v NBA Cupu ztratili proti Torontu až třináctibodový náskok a prohráli 97:109. Vít Krejčí se během necelých 18 minut na hřišti střelecky neprosadil, měl čtyři doskoky a dvě asistence. Nejlepším střelcem dne se v pátek stal Janis Adetokunbo, jenž dal 41 bodů Chicagu a dovedl obhájce poháru Milwaukee k výhře 126:110.
Zaccharie Risacher z Atlanty skáče ke koši Toronto Raptors. | foto: AP

Atlanta bez zraněného klíčového rozehrávače Trae Younga vedla ještě po třech čtvrtinách, ale závěrečnou ztratila jasně 20:36. Hawks proměnili jen 34 procent střel, z toho pouze devět z 38 trojek, a ztratili 19 míčů.

Krejčí se střelecky neprosadil poprvé ze svých pěti startů v sezoně, bez bodu zůstal naposledy v dubnovém duelu play-in proti Miami. Na hřišti český reprezentant strávil druhý nejvyšší počet minut po 22 z říjnového utkání proti Oklahomě. Ve statistice plus minus byl nejhorší z týmu s číslem -16.

Lídry Hawks byli Jalen Johnson s 21 body a s dvaceti Nickeil Alexander-Walker, Toronto vedl Brandon Ingram s 20 body. Atlanta v NBA Cupu nenavázala na úvodní výhru, v lize má bilanci 4-5 a je ve Východní konferenci devátá.

Adetokunbo vedle 41 bodů zaznamenal také 15 doskoků a devět asistencí. Úřadující šampioni NBA Cupu Bucks definitivně zlomili Chicago v poslední čtvrtině, kterou ovládli 41:30. Bulls vedl Matas Buzelis s 20 body. Josh Giddey po dvou duelech, v nichž nastřádal dva triple doubly v řadě jako první hráč Chicaga od Michaela Jordana v roce 1989, zůstal na 16 bodech a 14 asistencích.

Klubový rekord a druhý nejlepší výkon historie ligy 53 bodů za první čtvrtinu stanovili basketbalisté Miami. Jejich střeleckou formu odneslo Charlotte (126:108). Ještě o dva body více v úvodní dvanáctiminutovce nastříleli hráči Golden State 9. dubna roku 2023, rekord drží od zápasu s Portlandem.

Souboj pod košem mezi Kel'elem Warem z Miami a obráncem Charlotte Konem Knueppelem (7).

Anthony Edwards z Minnesoty se chystá ke střele přes Lauriho Markkanenena z Utahu.

Minnesota nasázela 137 bodů Utahu (137:97). Anthony Edwards při druhém startu po zranění předvedl 37 bodů včetně sedmi trojek, na triple double za 19 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků dosáhl Julius Randle.

Blýskl se i Isaiah Hartenstein z mistrovského celku Oklahoma City, zapsal 33 bodů a 19 doskoků. Třiceti body pomohl Shai Gilgeous-Alexander a Thunder uspěli v Sacramentu 132:101. Bez nemocného Stephena Curryho tým Golden State prohrál 104:129 s Denverem, který vedl s 26 body, devíti doskoky i asistencemi Nikola Jokič.

NBA – výsledky

Washington - Cleveland 114:148,
Orlando - Boston 123:110,
Atlanta - Toronto 97:109 (za domácí Krejčí 4 doskoky, 2 asistence),
Brooklyn - Detroit 107:125,
San Antonio - Houston 121:110,
Miami - Charlotte 126:108,
Milwaukee - Chicago 126:110,
Memphis - Dallas 118:104,
Minnesota - Utah 137:97,
Denver - Golden State 129:104,
Sacramento - Oklahoma City 101:132.

