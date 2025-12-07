Rodák ze Strakonic navíc přidal dva doskoky, dvě asistence, tři zisky a blok. Hlavní hvězdou Hawks byl Jalen Johnson, který zapsal triple double za 30 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí.
Atlanta byla proti oslabenému Washingtonu favoritem, ale Wizards se dlouho drželi i smazali dvacetibodové manko.
Pak si ale za vyrovnaného stavu vzal slovo Krejčí. Nejprve poslal Wizards do vedení 100:97, následně získal míč a dalšími trojkami zvyšoval na 105:97 a 110:102. Tím definitivně zlomil odpor domácích a Atlanta si hlídala dvouciferné vedení.
Krejčí odehrál celou poslední čtvrtinu. Celkem na hřišti strávil přes 30 minut a s ním na palubovce Hawks přehráli soupeře o 21 bodů.
Washington stále má jen tři výhry stejně jako New Orleans, které prohrálo 101:119 s Brooklynem. Nets táhl Michael Porter s 35 body, což je pro něj sezonní maximum. Potřetí za sebou pokořil hranici třiceti bodů a Brooklyn vyhrál potřetí z posledních čtyř duelů.
Osobní rekord 19 bodů zaznamenal Pat Spencer, který poprvé v kariéře nastoupil v základní sestavě a pomohl oslabeným Golden State Warriors porazit 99:94 Cleveland. Spencer dal 12 ze svých bodů v poslední čtvrtině. V závěru mohl srovnat Donovan Mitchell, ale volnou trojku poslal jen do obroučky a Spencer z trestných hodů potvrdil výhru pro Warriors, kteří hráli bez Stephena Curryho, Jimmyho Butlera i Draymonda Greena.
Dallas ovládl derby s Houstonem a zvítězil 122:107 i díky 29 bodům Anthonyho Davise. Mavericks vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů. Minnesota vybojovala výhru 109:106 nad Los Angeles Clippers. Hostům nepomohlo odvrátit desátou prohru z posledních 12 zápasů ani 34 bodů Jamese Hardena. Minnesotu táhl 27 body Jaden McDaniels.
Výhru Sacramenta 127:111 nad Miami řídil Zach LaVine a 42 body si vytvořil sezonní maximum. Mimo jiné trefil osm trojek. Detroit se zbavil jedné ze svých nočních můr a poprvé po téměř osmi letech doma porazil Milwaukee 124:112.
Ukončil tak sérii 15 domácích porážek s Bucks, trvající od února 2018. Cade Cunningham k tomu přispěl 23 body a 12 asistencemi. Pistons potvrdli velmi dobrou formu a první místo v tabulce Východní konference.
Výsledky NBA
Brooklyn - New Orleans 119:101,