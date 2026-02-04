Krejčí má první body za Portland. Obhájci titulu slavili už čtyřicátou výhru

Český basketbalista Vít Krejčí debutoval v NBA za Portland Trail Blazers, při domácí prohře s Phoenix Suns 125:130 si připsal pět bodů. Oklahoma City Thunder přehráli Orlando Magic 128:92 a připsali si čtyřicáté vítězství sezony. Obhájci titulu tak nadále vládnou celé soutěži.
Vít Krejčí se raduje ze své první trefy v dresu Portland Trail Blazers, debutoval proti Phoenix Suns. | foto: Howard LaoAP

Krejčí při debutu stihl odehrát 13 minut a vedle pěti bodů zaznamenal dva zisky a asistenci. Pro Portland, za který nenastoupila zraněná hlavní hvězda Deni Avdija, to byla šestá porážka za sebou.

Strakonický rodák zamířil do Portlandu před dvěma dny z Atlanty výměnou za Duopa Reatha a dvě volby v draftu a hned při první příležitosti nastoupil k zápasu. Proti Phoenixu začal na lavičce a poprvé se dostal do hry po sedmi minutách, kdy Trail Blazers prožívali skvělý start do zápasu a vedli až o 19 bodů.

První dvě střely sice Krejčí minul, ale v závěru poločasu se do hry dostal znovu a trojkou zvyšoval na 66:58. Náskok Portlandu se však postupně snižoval a ve třetí části po třech trojkách Graysona Allena v řadě Phoenix skóre otočil. Krejčí pak sice na chvíli vrátil vedení zpět domácím, ale do posledních 15 minut hry už nezasáhl a z lavičky sledoval, jak Phoenix utíká až na 12 bodů. Portland sice ještě zabojoval a minutu před koncem se dotáhl na čtyři body, ale Suns si výhru pohlídali.

Shai Gilgeous-Alexander přispěl Oklahoma City 20 body, přestože posledních 14 minut proti Orlandu už nehrál. Dvacetibodovou hranici pokořil ve 121 zápasech v řadě a už jen pět mu jich chybí k vyrovnání rekordu Wilta Chamberlaina, který dal přes dvacet bodů ve 126 utkáních po sobě.

Boston zvítězil na palubovce Dallasu 110:100. Celtics rozhodli o své třetí výhře v řadě ve druhé čtvrtině, ve které dovolili domácím nastřílet pouhých 15 bodů. Hlavní postavou hostů byl Jaylen Brown, který zaznamenal double double za 33 bodů a 11 doskoků. Bostonu navíc výrazně pomohla lavička, z níž Peyton Pritchard přidal 26 bodů a Luka Garza 16 bodů stoprocentní střelbou za tři body.

Veškerou ofenzivní odpovědnost domácích převzal nováček Cooper Flagg, jenž nastřílel 36 bodů, přidal devět doskoků a šest asistencí. Pro Flagga šlo o třetí zápas v řadě s alespoň 30 body, ani to ale Dallasu nestačilo. Boston se drží na druhém místě Východní konference, zatímco Mavericks zůstávají na nepostupových příčkách.

Detroit potvrdil roli favorita a porazil Denver 124:121. Pistons si vybudovali klíčový náskok už v prvním poločase, který ovládli 69:50. Cade Cunningham dovedl lídry Východní konference k výhře 29 body a 10 asistencemi. Jamal Murray byl nejlepším střelcem Nuggets s 32 body a 8 asistencemi, Nikola Jokič přidal 24 bodů a 15 doskoků.

Los Angeles Lakers zvítězili v Brooklynu 125:109 díky 25 bodům LeBrona Jamese a 24 bodům Luky Dončiče, zatímco domácí Nets s double double Michaela Portera Jr. doplatili na slabou střelbu z dálky.

Milwaukee i bez Janise Adetokunba zdolalo Chicago 131:115. Bucks k ukončení série pěti porážek pomohlo 31 bodů a 10 doskoků Kyla Kuzmy a 23 proměněných trojek s úspěšností 60 procent.

Philadelphia protáhla vítěznou sérii na pět utkání při výhře 113:94 nad Golden State Warriors díky 25 bodům V. J. Edgecomba Jr., který přidal i 7 doskoků i asistencí.

NBA – výsledky

Detroit Pistons - Denver Nuggets 124:121
Indiana Pacers - Utah Jazz 122:131
Washington Wizards - New York Knicks 101:132
Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 109:125
Miami Heat - Atlanta Hawks 115:127
Dallas Mavericks - Boston Celtics 100:110
Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 131:115
Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 128:92
Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 94:113
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 125:130 (za domácí Krejčí 5 bodů, 1 asistence)

