Krejčí zapsal dvacet bodů, Atlanta ale divoký duel nezvládla. Brunson táhl Knicks

Krejčí zaznamenal nejvíc bodů od 23. listopadu, kdy dal proti New Orleans ještě o jednu trojku více. Dvacetibodovou hranici pokořil počtvrté v ročníku.
Stačilo mu na to 18 minut, přičemž už po jedenácti měl na kontě pět trojek z pěti pokusů. Nakonec jich trefil šest z deseti a přidal dvě šestky.
Sestřih utkání Atlanta - Chicago:
Bulls vedli po většinu poslední čtvrtiny, Hawks se nicméně 5,9 sekundy před koncem dostali po trojce Jalena Johnsona na dostřel. Matas Buzelis poté proměnil jednu šestku a Trae Young složitou střelu těsně před sirénou už netrefil.
Johnson nakonec zaznamenal 36 bodů, 11 doskoků a devět asistencí, Young ve druhém střetnutí po návratu po zranění nasbíral 35 bodů a devět nahrávek. Na druhé straně se 28 body blýskl Matas Buzelis.
Atlanta bez nemocného Kristapse Porzingise prohrála třetí klání za sebou a sedmé z posledních devíti. S bilancí 15-15 se propadla na devátou příčku Východní konference a na šesté místo, které jako poslední zaručuje přímou účast v play-off, ztrácí dvě výhry.
New York první čtvrtinu prohrál, ale jinak po většinu utkání v Madison Square Garden vedl. Brunsonovi, který si 47 body vylepšil sezonní maximum, sekundoval s 24 body Mikal Bridges. Miami na druhé straně vedl Kel’el Ware s 28 body a 19 doskoky.
Minnesota doma zdolala Milwaukee 103:100 navzdory tomu, že střílela s úspěšností jen 43 procent. Táhli ji Anthony Edwards s 24 body a Donte DiVincenzo s 18.
Pivot Rudy Gobert doskočil 18 míčů a stal se 45. pátým hráčem v historii NBA s 10 000 doskoky. Bucks bez zraněného Janise Adetokunba prohráli potřetí v řadě.
Sacramento porazilo Houston 125:124 po prodloužení, tři sekundy před koncem rozhodl trojkou Dennis Schröder. Vítěze vedl DeMar DeRozan s 27 body, Schröder jich přidal 24. Rockets nestačilo 28 bodů Alperena Sengüna nebo 24 Duranta.
San Antonio k výhře 124:113 ve Washingtonu dovedl 27 body D’Aaron Fox, Victor Wembaynama za 21 minut nastřádal 14 bodů a 12 doskoků. Brooklyn porazil Toronto 96:81 díky vydařené čtvrté části (29:16). Lídrem Nets byl s 24 body, 11 doskoky a pěti asistencemi Michael Porter Jr.
Výsledky NBA
Atlanta - Chicago 150:152