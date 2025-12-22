Krejčí zapsal dvacet bodů, Atlanta ale divoký duel nezvládla. Brunson táhl Knicks

Autor: ,
  7:33aktualizováno  8:08
Vít Krejčí nastřílel v NBA proti Chicagu 20 bodů včetně šesti trojek, těsné porážce Atlanty 150:152 ale v bodově nejplodnějším utkání dosavadního průběhu sezony nezabránil. Nejlepším střelcem nočního basketbalového programu se stal rozehrávač Jalen Brunson, jenž 47 body pomohl New York Knicks k výhře 132:125 proti Miami.
Vít Krejčí střílí v utkání s Chicagem.

Vít Krejčí střílí v utkání s Chicagem. | foto: Colin HubbardAP

Vít Krejčí v akci během utkání s Chicagem.
Dennis Schröder střílí trojku v utkání s Houstonem.
Jalen Brunson se snaží prosadit v utkání s Miami.
DeMar DeRozan si kryje míč v utkání s Houstonem.
9 fotografií

Krejčí zaznamenal nejvíc bodů od 23. listopadu, kdy dal proti New Orleans ještě o jednu trojku více. Dvacetibodovou hranici pokořil počtvrté v ročníku.

Stačilo mu na to 18 minut, přičemž už po jedenácti měl na kontě pět trojek z pěti pokusů. Nakonec jich trefil šest z deseti a přidal dvě šestky.

Sestřih utkání Atlanta - Chicago:

Bulls vedli po většinu poslední čtvrtiny, Hawks se nicméně 5,9 sekundy před koncem dostali po trojce Jalena Johnsona na dostřel. Matas Buzelis poté proměnil jednu šestku a Trae Young složitou střelu těsně před sirénou už netrefil.

Johnson nakonec zaznamenal 36 bodů, 11 doskoků a devět asistencí, Young ve druhém střetnutí po návratu po zranění nasbíral 35 bodů a devět nahrávek. Na druhé straně se 28 body blýskl Matas Buzelis.

Atlanta bez nemocného Kristapse Porzingise prohrála třetí klání za sebou a sedmé z posledních devíti. S bilancí 15-15 se propadla na devátou příčku Východní konference a na šesté místo, které jako poslední zaručuje přímou účast v play-off, ztrácí dvě výhry.

Ayo Dosunmu z Chicaga se snaží prosadit přes Víta Krejčího.

New York první čtvrtinu prohrál, ale jinak po většinu utkání v Madison Square Garden vedl. Brunsonovi, který si 47 body vylepšil sezonní maximum, sekundoval s 24 body Mikal Bridges. Miami na druhé straně vedl Kel’el Ware s 28 body a 19 doskoky.

Minnesota doma zdolala Milwaukee 103:100 navzdory tomu, že střílela s úspěšností jen 43 procent. Táhli ji Anthony Edwards s 24 body a Donte DiVincenzo s 18.

Pivot Rudy Gobert doskočil 18 míčů a stal se 45. pátým hráčem v historii NBA s 10 000 doskoky. Bucks bez zraněného Janise Adetokunba prohráli potřetí v řadě.

Dennis Schröder střílí trojku v utkání s Houstonem.

Sacramento porazilo Houston 125:124 po prodloužení, tři sekundy před koncem rozhodl trojkou Dennis Schröder. Vítěze vedl DeMar DeRozan s 27 body, Schröder jich přidal 24. Rockets nestačilo 28 bodů Alperena Sengüna nebo 24 Duranta.

San Antonio k výhře 124:113 ve Washingtonu dovedl 27 body D’Aaron Fox, Victor Wembaynama za 21 minut nastřádal 14 bodů a 12 doskoků. Brooklyn porazil Toronto 96:81 díky vydařené čtvrté části (29:16). Lídrem Nets byl s 24 body, 11 doskoky a pěti asistencemi Michael Porter Jr.

Výsledky NBA

Atlanta - Chicago 150:152
New York - Miami 132:125
Brooklyn - Toronto 96:81
Washington - San Antonio 113:124
Minnesota - Milwaukee 103:100
Sacramento - Houston 125:124

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.