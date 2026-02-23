Krejčí bez bodu, zranění hvězdy, Portland i tak uspěl. Lakers nestačili na Boston

Basketbalisté Portlandu v NBA zvítězili na hřišti Phoenixu 92:77. Český reprezentant Vít Krejčí sice Trail Blazers nepřispěl bodově, ale dobrou obranou a dvěma bloky pomohl udržet Suns na jejich bodovém minimu této sezony. Portland však už v první minutě přišel o svou hvězdu Deniho Avdiju, který si obnovil zranění zad a ze zápasu odstoupil.
Český basketbalista Vít Krejčí se snaží vymanit ze sevření tří hráčů Phoenixu.

Český basketbalista Vít Krejčí se snaží vymanit ze sevření tří hráčů Phoenixu. | foto: Rick ScuteriAP

Český basketbalista Vít Krejčí se snaží zablokovat střelu Amira Coffeyho z...
Vj Edgecombe v akci během utkání proti Minnesotě.
Og Anunoby zavěšuje v utkání proti Chicagu.
Desmond Bane zavěšuje v utkání proti Los Angeles Clippers.
Bodově táhli Portland pivot Donovan Clingan, který k 23 bodům přidal i 13 doskoků, a Jerami Grant s rovněž 23 body. Hosté sice ztratili 21 míčů, ale Phoenix hrající bez zraněných opor Dillona Brookse a Devina Bookera toho nedokázal využít k rychlým protiútokům, na které prohrál 6:17.

Krejčí se za 17 minut dostal k pěti střelám, z toho ke čtyřem za tři body, ale tentokráte nemířil přesně. Kromě dvou bloků zapsal také tři doskoky a asistenci.

Český basketbalista Vít Krejčí se snaží zablokovat střelu Amira Coffeyho z Phoenixu.

Podobně jako Phoenix propadli doma také Los Angeles Lakers, kteří prohráli s Bostonem 89:111 a připsali si druhý nejhorší ofenzivní výkon této sezony. Naopak Celtics táhli Jaylen Brown s 32 body a Payton Pritchard s 30 body.

Lakers nepomohlo ani to, že nejlepší střelec historie LeBron James dal 20 bodů a pokořil hranici 43 tisíc nastřílených bodů. Luka Dončič přidal 25 bodů.

Golden State Warriors i bez svých hvězd Stephena Curryho, Draymonda Greena, Jimmyho Butlera a Kristapse Porzingise zvítězili nad Denverem 128:117.

Nikola Jokič se chystá na střelu v utkání proti Golden State.

Před poslední čtvrtinou přitom prohrávali o šest bodů, ale poslední dvanáctiminutovku vyhráli 33:16. Velkou zásluhu na tom měl Brandin Podziemski, který dal v poslední čtvrtině 15 bodů a táhl šňůru 15:0, která rozhodla o výhře Warriors.

Denver sice mohl spoléhat na další velký výkon Nikoly Jokiče, který k 35 bodům přidal 20 doskoků a 12 asistencí, ale nedostalo se mu větší podpory od spoluhráčů.

To Warriors měli hned šest hráčů s více než 15 body a trefili 21 trojek. Nejvíce dal Moses Moody s 23 body a Al Horford s 22 body. Podziemski k 18 bodům přidal 15 doskoků a 9 asistencí.

Lídr soutěže Oklahoma City zvítězil 121:113 nad Clevelandem i bez klíčového hráče Shaie Gilgeouse-Alexndera. Druhého nejlepšího střelce soutěže nahradili Thunder týmovým výkonem v čele s 22 body Isaiaha Joea. Cason Wallace přidal 20 bodů a osobní rekord 10 asistencí. Cleveland prohrál po sérii sedmi výher.

Donovan Mitchell se snaží prosadit v utkání proti Oklahomě.

Velké drama se odehrálo na palubovce Los Angeles Clippers, kteří i díky 37 bodům Kawhiho Leonarda sahali po výhře nad Orlandem, ale nakonec v koncovce prohráli 109:111. Hosty dotáhl za vítězstvím Desmond Bane s 36 body, vítězný koš dal 40 vteřin před koncem Paolo Banchero po Baneově přihrávce.

Nejlepším střelcem večera byl Tyrese Maxey, který 39 body nasměroval Philadelphii k výhře 135:108 nad Minnesotou.

LaMelo Ball trefil deset trojek a 37 body dovedl Charlotte k výhře 129:112 nad Washingtonem.

New York zvítězil 105:99 nad trápícím se Chicagem. Pro Bulls to byla už devátá porážka za sebou, což je pro klub nejhorší série od sezony 2018/19.

Výsledky NBA

Phoenix - Portland 77:92
Washington - Charlotte 112:129
Oklahoma City - Cleveland 121:113
Atlanta - Brooklyn 115:104
Golden State - Denver 128:117
Indiana - Dallas 130:134
Milwaukee - Toronto 94:122
LA Lakers - Boston 89:111
Minnesota - Philadelphia 108:135
Chicago - New York 99:105
LA Clippers - Orlando 109:111

