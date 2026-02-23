Krejčí bez bodu, zranění hvězdy, Portland i tak uspěl. Lakers nestačili na Boston

Bodově táhli Portland pivot Donovan Clingan, který k 23 bodům přidal i 13 doskoků, a Jerami Grant s rovněž 23 body. Hosté sice ztratili 21 míčů, ale Phoenix hrající bez zraněných opor Dillona Brookse a Devina Bookera toho nedokázal využít k rychlým protiútokům, na které prohrál 6:17.
Krejčí se za 17 minut dostal k pěti střelám, z toho ke čtyřem za tři body, ale tentokráte nemířil přesně. Kromě dvou bloků zapsal také tři doskoky a asistenci.
Podobně jako Phoenix propadli doma také Los Angeles Lakers, kteří prohráli s Bostonem 89:111 a připsali si druhý nejhorší ofenzivní výkon této sezony. Naopak Celtics táhli Jaylen Brown s 32 body a Payton Pritchard s 30 body.
Lakers nepomohlo ani to, že nejlepší střelec historie LeBron James dal 20 bodů a pokořil hranici 43 tisíc nastřílených bodů. Luka Dončič přidal 25 bodů.
Golden State Warriors i bez svých hvězd Stephena Curryho, Draymonda Greena, Jimmyho Butlera a Kristapse Porzingise zvítězili nad Denverem 128:117.
Před poslední čtvrtinou přitom prohrávali o šest bodů, ale poslední dvanáctiminutovku vyhráli 33:16. Velkou zásluhu na tom měl Brandin Podziemski, který dal v poslední čtvrtině 15 bodů a táhl šňůru 15:0, která rozhodla o výhře Warriors.
Denver sice mohl spoléhat na další velký výkon Nikoly Jokiče, který k 35 bodům přidal 20 doskoků a 12 asistencí, ale nedostalo se mu větší podpory od spoluhráčů.
To Warriors měli hned šest hráčů s více než 15 body a trefili 21 trojek. Nejvíce dal Moses Moody s 23 body a Al Horford s 22 body. Podziemski k 18 bodům přidal 15 doskoků a 9 asistencí.
Lídr soutěže Oklahoma City zvítězil 121:113 nad Clevelandem i bez klíčového hráče Shaie Gilgeouse-Alexndera. Druhého nejlepšího střelce soutěže nahradili Thunder týmovým výkonem v čele s 22 body Isaiaha Joea. Cason Wallace přidal 20 bodů a osobní rekord 10 asistencí. Cleveland prohrál po sérii sedmi výher.
Velké drama se odehrálo na palubovce Los Angeles Clippers, kteří i díky 37 bodům Kawhiho Leonarda sahali po výhře nad Orlandem, ale nakonec v koncovce prohráli 109:111. Hosty dotáhl za vítězstvím Desmond Bane s 36 body, vítězný koš dal 40 vteřin před koncem Paolo Banchero po Baneově přihrávce.
Nejlepším střelcem večera byl Tyrese Maxey, který 39 body nasměroval Philadelphii k výhře 135:108 nad Minnesotou.
LaMelo Ball trefil deset trojek a 37 body dovedl Charlotte k výhře 129:112 nad Washingtonem.
New York zvítězil 105:99 nad trápícím se Chicagem. Pro Bulls to byla už devátá porážka za sebou, což je pro klub nejhorší série od sezony 2018/19.
Výsledky NBA
Phoenix - Portland 77:92