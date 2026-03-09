Krejčí marně hledal rytmus z trojky, Portland ale při návratu opory vyhrál

Indiana loni byla ve finále, ale nyní je poslední v tabulce Východní konference a prohrála už podeváté za sebou. Na vítězství Portlandu se podílel 28 body rozehrávač Scoot Henderson, pro kterého to bylo sezonní maximum. Po šestizápasové absenci zaviněné zraněním zad se vrátila do sestavy Trail Blazers opora Deni Avdija, který přispěl k výhře 18 body, osmi asistencemi a pěti doskoky.
I přes Avdijův návrat se Krejčí udržel v rotaci na dobrých 22 minutách a hned po svém příchodu na hřiště v první čtvrtině proměnil trojku, kterou poslal Portland do vedení 24:23. Dalších sedm pokusů z dálky minul. Devět minut před koncem ale přidal dva koše z větší blízkosti a posunul skóre na 109:90.
Miami si vyšláplo na lídra Východní konference Detroit 121:110 a vyhrálo páté utkání v řadě. Delší vítěznou sérii měli Heat naposledy v listopadu. Tyler Herro k tomu pomohl 25 body, Bam Adebayo přidal 24 bodů. Pro Pistons to naopak byla už čtvrtá porážka za sebou.
Na Detroit se tak dotahuje Boston, který zvítězil nad Clevelandem 109:98 a na první místo ztrácí už jen dvě výhry. Jaylen Brown dal za Celtics 23 bodů a Jayson Tatum ve svém druhém utkání po návratu po dlouhé zdravotní pauze a operaci natržené Achillovy šlachy dal 20 bodů.
Los Angeles Lakers i bez lehce zraněného LeBrona Jamese zvítězili nad New Yorkem 110:97. Luka Dončič dal 35 bodů, z toho 14 v klíčové třetí čtvrtině, kdy Lakers šňůrou 20:8 získali rozhodující vedení o 19 bodů do poslední čtvrtiny.
Velké střelecké představení odehrálo San Antonio, když přestřílelo Houston 145:120. Hned pět hráčů Spurs mělo 19 a více bodů. Nejlépe na tom byl s 29 body Victor Wembanyama. Více bodů Spurs nastříleli naposledy před čtyřmi roky.
Také New Orleans Pelicans měli vydařený den v útoku a přehráli Washington 138:118. Pět hráčů mělo 18 a více bodů. Pro Wizards to byla osmá porážka za sebou.
Charlotte Hornets přišli o svou sérii deseti venkovních výher, když podlehli Phoenixu 99:111. Suns za výhrou nasměroval Devin Booker s 30 body a 10 asistencemi.
Russell Westbrook znovu rozšířil svou rekordní sbírku triple doublů, když k výhře Sacramenta nad Chicagem 126:110 přispěl 23 body, 11 doskoky a 12 asistencemi. Byl to pro něj už 208. zápas s dvouciferným zápisem ve třech statistických ukazatelích. Malik Monk mu pomohl 30 body.
Orlando vyhrálo čtvrtý zápas po sobě. K triumfu 130:91 nad Milwaukee, které hrálo bez Janise Adetokunba, přispěl Paolo Banchero 33 body. V dresu Bucks se do historie zapsal Bobby Portis. S 18 body a 10 doskoky si připsal už svůj 87. double double jako střídající hráč, což je druhý nejlepší výkon v historii. Lepší je pouze Detlef Schrempf, jenž měl mezi lety 1985 až 2001 na kontě 106 zápasů, ve kterých z lavičky zapsal double double.
Výsledky NBA
Portland - Indiana 131:111 (za domácí Krejčí 3 body, 6 doskoků, 1 asistence)