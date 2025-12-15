Atlantu nakopla Krejčího poločasová smršť, Lakers podržel LeBron

Krejčí zazářil už v první čtvrtině, kdy nejprve proměnil tři trestné hody a pak za stavu 27:23 dal osm bodů v řadě během minuty a výrazně tak přispěl k vytvoření dvouciferného náskoku. Ve druhé čtvrtině přidal pět bodů a na konci třetí čtvrtiny trefil důležitou trojku na 89:83.
V poslední části už hlavně bránil a střelbu nechával ostatním. Klíčovou postavou byl Dyson Daniels, který dvěma koši v předposlední minutě odrazil nápor Sixers a v poslední minutě už se Hawks povedlo ubránit těsné vítězství. Jalen Johnson k tomu přispěl 12 body, 10 doskoky a 12 asistencemi a připsal si tak čtvrtý triple double za sebou a osmý celkově, což je rekord klubu. Philadelphii při absenci Tyrese Maxeye táhl 35 body Paul George.
Los Angeles Lakers zvítězili nad Phoenixem 116:114, přestože v poslední čtvrtině ztratili dvacetibodové vedení. Ale v závěru je podržel LeBron James, který tři sekundy před koncem proměnil oba trestné hody a následně zablokoval potenciální vítěznou střelu soupeře.
James celkem v zápase nastřílel 26 bodů. Luka Dončič přidal 29 bodů, i když trefil jen 7 z 25 střel. Deandre Ayton měl 20 bodů a 13 doskoků. Za Phoenix dal 27 bodů Devin Booker. Lakers vedli ještě osm minut před koncem 99:79 a tři minuty před koncem o 14 bodů, pak ale Suns šňůrou 17:2 skóre otočili na 113:114, než James rozhodl z trestných hodů.
Minnesota zvítězila 117:103 nad Sacramentem, přestože postrádala Anthonyho Edwardse a v průběhu zápasu přišla i o Rudyho Goberta. Julius Randle k výhře přispěl 24 body a 10 doskoky.
Ani 48 bodů Stephena Curryho nestačilo Golden State k odvrácení porážky 131:136 s Portlandem. Trail Blazers totiž táhla dvojice Jerami Grant a Shaedon Sharpe, kteří dali každý po 35 bodech. Dani Avdija přidal 26 bodů. Pro Portland to přitom byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Curry v zápase trefil 12 trojek a jen o jednu zaostal za svým rekordem.
Výsledky NBA
Indiana - Washington 89:108