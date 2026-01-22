Nejvyšší výhra za 80 let. Knicks historicky ponížili rivala, Krejčí přišel o minuty

Basketbalisté Atlanty zvítězili v NBA na palubovce Memphisu těsně 124:122 a ukončili sérii čtyř porážek. Český reprezentant Vít Krejčí k tomu pomohl sedmi body za 11 minut na hřišti. Hawks na desátém místě tabulky Východní konference odskočili jedenáctým Milwaukee Bucks, kteří podlehli obhájcům titulu z Oklahoma City 102:122. Výhru Thunder řídil 40 body Shai Gilgeous-Alexander. New York Knicks si v derby s Brooklynem připsali nejjednoznačnější výhru v 80leté klubové historii.
Krejčí po nepřesvědčivých výkonech z předchozích zápasů dostal tentokrát jen necelých 11 minut na palubovce, což je pro něj druhý nejkratší čas v sezoně, dokázal je ale dobře využít. Ve druhé čtvrtině sice nejprve po doskoku minul zpod koše, ale vzápětí zakončil rychlý protiútok a hodně vidět byl zejména na začátku poslední čtvrtiny. Nejprve trojkou po brejku vyrovnával na 97:97 a chvíli poté byl při další trojce faulován a proměnil dva ze tří trestných hodů. Při jeho pobytu na hřišti Hawks vyhráli o osm bodů a Krejčí si k sedmi bodům připsal i asistenci a dva doskoky.

Hlavním hrdinou týmu však byl Jalen Johnson, který zaznamenal 32 bodů, 15 doskoků a 8 asistencí. Byl to také on, kdo 46 vteřin před koncem dal poslední koš. Memphis sice ještě mohl srovnat, ale v koncovce proměnil jediný ze čtyř trestných hodů. Do té doby byl přitom v zápase z trestných hodů stoprocentní.

Oklahoma City nedala Milwaukee žádnou šanci, když už první čtvrtinu vyhrála o 20 bodů a náskok si pak v klidu hlídala. Gilgeous-Alexander znovu ukázal, proč je jedním z hlavních kandidátů na cenu MVP, když proměnil 16 z 19 střel a 40 body a 11 asistencemi si upevnil druhé místo v pořadí střelců za Lukou Dončičem.

Milwaukee doma prohrálo o 20 a více bodů podruhé za sebou, což se Bucks stalo poprvé od roku 2016 a teprve popáté v historii. Janis Adetokunbo zaznamenal 19 bodů a 14 doskoků.

Do historie se několikrát zapsalo také derby mezi Brooklynem a New Yorkem, které Knicks vyhráli o 54 bodů 120:66 a připsali si tak nejvyšší vítězství v historii, která sahá až do roku 1946.

Jejich dosavadním maximem byla výhra o 48 bodů. Méně bodů než Brooklyn nastřílelo v NBA naposledy Charlotte v roce 2015, kdy proti Utahu dalo 65 bodů. Pro Brooklyn je to pak nejméně bodů od roku 2005, kdy tým ještě sídlil v New Jersey.

Výsledky NBA

Charlotte - Cleveland 87:94
Boston - Indiana 119:104
New York - Brooklyn 120:66
Memphis - Atlanta 122:124 (za hosty Krejčí 7 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)
New Orleans - Detroit 104:112
Milwaukee - Oklahoma City 102:122
Sacramento - Toronto 109:122

