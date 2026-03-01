Krejčí se vyfauloval, při prohře Portlandu se střelecky trápil. Charlotte táhl Miller

  8:19
Basketbalisté Portlandu v NBA jasně prohráli na hřišti Charlotte 93:109. Český reprezentant Vít Krejčí u toho byl 26 minut, ale střelecky se mu nedařilo a zapsal jen čtyři body, doskok, dvě asistence a dva zisky. Trail Blazers nadále drží devátou příčku v tabulce Západní konference. Hornets zvítězili počtvrté za sebou.
Portland nezachytil už nástup do zápasu a první čtvrtinu prohrál o 12 bodů. Hornets si pak udržovali dvouciferný náskok po většinu utkání. V poslední čtvrtině se sice hosté dotáhli na sedm bodů, ale vzápětí domácí šňůrou 10:0 odskočili a posledních šest minut mohli dohrávat v klidu.

Nic na tom nezměnila ani jediná přesná střela Krejčího ze hry. Čtyři minuty před koncem český rozehrávač trojkou snížil na 84:96. Dalších pět pokusů v zápase ale minul a proměnil jeden ze dvou trestných hodů. Poslední dvě minuty pak už sledoval jen z lavičky poté, co se vyfauloval.

Nejlepším střelcem Portlandu byl s 25 body Jrue Holiday. Za Charlotte dal 26 bodů a šest trojek Brandon Miller.

Slovinský basketbalista Luka Dončič oslavil 27. narozeniny výhrou Los Angeles Lakers v hale Golden State 129:101. Nejlepší střelec sezony k tomu v sobotním utkání NBA přispěl 26 body a 8 asistencemi. LeBron James se připojil 22 body.

Po třech porážkách za sebou si Dončič nechtěl připsat další a pokazit si oslavu. Od začátku táhl spoluhráče a Lakers proti oslabeným Warriors měli už po deseti minutách patnáctibodový náskok. Vedení pak narostlo až na 32 bodů a v poslední čtvrtině už se mohl Dončič dívat z lavičky.

Jako na houpačce se vyvíjelo utkání v Miami, kde domácí rychle prohrávali s Houstonem o deset bodů, následně skóre otočili až do třináctibodového vedení, které opět ztratili, aby pak ovládli poslední tři minuty a vyhráli 115:105. Bam Adebayo se na tom podílel 24 body a 11 doskoky. Rockets nakonec nestačilo ani 32 bodů Kevina Duranta.

Obrat se odehrál také ve Washingtonu, kde domácí dobře začali a vedli o 13 bodů, ale Toronto pod taktovkou Immanuela Quickleyho zabralo a nakonec vyhrálo 134:125. Quickley k tomu přispěl 27 body a 11 asistencemi.

Výsledky NBA

Charlotte - Portland 109:93 (za hosty Krejčí 4 body, 2 asistence, 1 doskok),
Miami - Houston 115:105,
Washington - Toronto 125:134,
Golden State - LA Lakers 101:129,
Utah - New Orleans 105:115.

