Krejčí se vyfauloval, při prohře Portlandu se střelecky trápil. Charlotte táhl Miller

Portland nezachytil už nástup do zápasu a první čtvrtinu prohrál o 12 bodů. Hornets si pak udržovali dvouciferný náskok po většinu utkání. V poslední čtvrtině se sice hosté dotáhli na sedm bodů, ale vzápětí domácí šňůrou 10:0 odskočili a posledních šest minut mohli dohrávat v klidu.
Nic na tom nezměnila ani jediná přesná střela Krejčího ze hry. Čtyři minuty před koncem český rozehrávač trojkou snížil na 84:96. Dalších pět pokusů v zápase ale minul a proměnil jeden ze dvou trestných hodů. Poslední dvě minuty pak už sledoval jen z lavičky poté, co se vyfauloval.
Nejlepším střelcem Portlandu byl s 25 body Jrue Holiday. Za Charlotte dal 26 bodů a šest trojek Brandon Miller.
Slovinský basketbalista Luka Dončič oslavil 27. narozeniny výhrou Los Angeles Lakers v hale Golden State 129:101. Nejlepší střelec sezony k tomu v sobotním utkání NBA přispěl 26 body a 8 asistencemi. LeBron James se připojil 22 body.
Po třech porážkách za sebou si Dončič nechtěl připsat další a pokazit si oslavu. Od začátku táhl spoluhráče a Lakers proti oslabeným Warriors měli už po deseti minutách patnáctibodový náskok. Vedení pak narostlo až na 32 bodů a v poslední čtvrtině už se mohl Dončič dívat z lavičky.
Jako na houpačce se vyvíjelo utkání v Miami, kde domácí rychle prohrávali s Houstonem o deset bodů, následně skóre otočili až do třináctibodového vedení, které opět ztratili, aby pak ovládli poslední tři minuty a vyhráli 115:105. Bam Adebayo se na tom podílel 24 body a 11 doskoky. Rockets nakonec nestačilo ani 32 bodů Kevina Duranta.
Obrat se odehrál také ve Washingtonu, kde domácí dobře začali a vedli o 13 bodů, ale Toronto pod taktovkou Immanuela Quickleyho zabralo a nakonec vyhrálo 134:125. Quickley k tomu přispěl 27 body a 11 asistencemi.
Výsledky NBA
Charlotte - Portland 109:93 (za hosty Krejčí 4 body, 2 asistence, 1 doskok),