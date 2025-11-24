Zatímco v předchozím utkání Krejčí zářil v útoku sedmi trojkami, dnes vystřelil jen jednou ve druhé čtvrtině, ale pomáhal týmu jiným způsobem. I proto ho kouč Quin Snyder nechával ve hře i v klíčových momentech utkání. Atlanta vedla v poslední čtvrtině o devět bodů, ale Charlotte šňůrou 14:2 skóre otočilo.
V posledních třech minutách ale Hawks nedovolili hostům ani bod i díky Krejčího obraně. Ten půl minuty před koncem za těsného vedení doskočil důležitý míč a vyhrál rozskok. Následně Nickeil Alexander-Walker z trestných hodů potvrdil vítězství.
Alexander-Walker k tomu pomohl celkem 23 body, Jalen Johnson měl 28 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí a šlo už o jeho osmý zápas v řadě s alespoň 15 body, pěti doskoky a pěti asistencemi, což je klubový rekord.
Obhájci titulu z Oklahoma City zvítězili nad Portlandem 122:95 a stále mají na kontě jedinou porážku, od které už devětkrát po sobě zvítězili. Shai Gilgeous-Alexander se na výhře podílel 37 body a drží se na třetím místě tabulky střelců. Té vládne Luka Dončič, který dnes 33 body pomohl Los Angeles Lakers zvítězit 108:106 nad Utahem.
Lakers vedli šest minut před koncem po Dončičově trojce už o 13 bodů, ale Utah zabojoval a 40 vteřin před koncem snížil na jediný bod. Dončič ale trestným hodem zvýšil a Utah už se dostal jen k těžké trojce z rohu přes obránce, se kterou Keyonte George neuspěl.
Také Donovan Mitchell nasbíral 37 bodů a pomohl tak Clevelandu k vítězství 120:105 nad Los Angeles Clippers. Za poražené dal James Harden jen 19 bodů a minul všechny pokusy za tři body, přestože o den dříve dal 10 trojek a 55 bodů.
Philadelphia podlehla Miami 117:127 a nepomohlo jí 27 bodů druhého nejlepšího střelce soutěže Tyrese Maxeyho ani 24 doskoků Andre Drummonda.
Výsledky NBA
Atlanta - Charlotte 113:110 (za domácí Krejčí 1 bod, 4 asistence, 3 doskoky)