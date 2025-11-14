Krejčí táhl Atlantu ke klubovému rekordu, slavil šest trojek i další výhru

Čtvrtá výhra v řadě a Atlanta Hawks jsou konečně tam, kde se viděli už před začátkem sezony. V popředí Východní konference NBA. V hale Utah Jazz uspěli 132:122 a český basketbalista Vít Krejčí jim k tomu z lavičky přispěl 20 body. Této hranice docílil potřetí v kariéře a podruhé během dvou zápasů.

Lauri Markkanen (vlevo) z Utah Jazz se v zápase s Atlanta Hawks natahuje po míčí, brání ho Vít Krejčí. | foto: Anna FuderAP

Hráči Hawks si pomohli 24 úspěšnými tříbodovými pokusy, což je maximum této sezony v rámci celé NBA. V první půli trefili z dálky 15 střel, nový klubový rekord. A Krejčí se na tom podílel pěti trojkami z pěti pokusů. Ve druhé půli ještě připojil šestou.

Hlavní hvězdou zápasu byl jeho spoluhráč Jalen Johnson, který k 31 bodům přičlenil 18 doskoků, 14 asistencí a sedm zisků. Onyeka Okongwu si střelecké osobáky vylepšil na 32 bodů a osm trojek.

Jazz nestačilo ani 40 bodů z ruky finského podkošového hráče Lauriho Markkanena. Pětka letošního draftu Ace Bailey si kariérní maximum posunul na 21 bodů.

