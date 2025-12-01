Krejčí tentokrát trefil jedinou střelu, ale důležitou, protože trojkou snížil ve třetí čtvrtině náskok domácích na šest bodů. Fanoušky bavil zejména svou obranou a nutil hvězdy soupeře k chybám. Přispěl tak k tomu, že Atlanta otočila skóre a šest minut před koncem vedla 101:93. Pak ale vystřídal a Hawks v poslední minutě promrhali osmibodové vedení. Devět sekund před koncem srovnal trojkou Tyrese Maxey, se 44 body nejlepší střelec zápasu.
V poslední sekundě prodloužení Atlantu zachránil Johnson: vybojoval faul a proměnil oba trestné hody, čímž poslal zápas do druhého prodloužení. V něm Krejčí neopustil hřiště a byl u důležitého okamžiku, protože v útoku doskočil míč a nahrál na trojku Nickeilu Alexanderu-Walkerovi a ten poslal Atlantu do vedení. Vzápětí Johnson dvěma trojkami po sobě rozhodl.
Už sedmou výhru za sebou slaví Los Angeles Lakers, kteří doma přehráli New Orleans Pelicans 133:121 i bez odpočívajícího LeBrona Jamese. Znovu zářil Luka Dončič: dal 20 ze svých 34 bodů už v první čtvrtině a pomohl k tomu, že v úvodní dvanáctiminutovce nastříleli Lakers 46 bodů, což je nejvíc, co dali za čtvrtinu v této sezoně a zároveň to byla pátá nejlepší první čtvrtina v historii slavného klubu. Austin Reaves přispěl k výhře 33 body.
Lakers drží druhou příčku v Západní konferenci za suverénním obhájcem titulu Oklahoma City Thunder, který zvítězil 123:115 nad Portland Trail Blazers a připsal si už dvanáctou výhru v řadě a jubilejní dvacátou v sezoně. Shai Gilgeous-Alexander k tomu pomohl 26 body. Blazers nestačilo 31 bodů, 19 doskoků a 10 asistencí izraelského univerzála Deniho Avdiji.
Thunder oplatili Portlandu svou zatím jedinou porážku v ročníku. Oklahoma City prožívá druhý nejlepší start do sezony v historii NBA. Lepší byli jen v sezoně 2015-16 Golden State Warriors s bilancí 24-0.
Boston Celtics zvítězili 117:115 nad Cleveland Cavaliers. V posledních dvou minutách sice málem promrhali jedenáctibodový náskok, ale Cavaliers velký obrat nedotáhli. Proti byl Payton Pritchard, který dal v závěru šest ze svých 42 bodů, což je jeho maximum v sezoně. Jaylen Brown pak Celtics přispěl svým čtvrtým triple doublem kariéry za 19 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí.
New York Knicks v souboji o druhé místo v tabulce Východní konference přehráli Toronto Raptors 116:94. Knicks dominovali zejména na doskoku, kde přeskákali Raptors 61:40. Mitchell Robinson za 16 minut na hřišti stihl 15 doskoků, z toho sedm v útoku. Nejlepším střelcem byl s 22 body Karl-Anthony Towns.
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 115:117