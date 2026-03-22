James má v NBA další rekord, Durant předstihl Jordana mezi střelci

Kevin Durant vystřídal legendárního Michaela Jordana na pátém místě historické tabulky střelců. Na výhře Houstonu nad Miami 123:122 se podílel 27 body a celkem jich dal v kariéře 32.294 bodů, o dva body více než Jordan.
„Tak ještě čtyři mám před sebou,“ řekl s úsměvem sedmatřicetiletý Durant. Na čtvrtém místě figuruje Kobe Bryant s 33643 body, první je LeBron James, který dal zatím 43241 bodů.
„Je to legenda a být u toho, když překonává tak slavné hráče, je vážně inspirující a úžasné,“ řekl Amen Thompson, který dopichem s klaksonem rozhodl o těsné výhře Houstonu. V utkání si připsal 24 bodů a 18 doskoků, Reed Sheppard přispěl 23 body a 14 asistencemi.
Durant už v tomto ročníku překonal střelecké výkony Wilta Chamberlaina (31.419 bodů) či Dirka Nowitzkiho (31.560). „Je pro nás pocta u toho být. Pro nás všechny,“ uvedl trenér Rockets Ime Udoka.
Miami nakonec proti Houstonu nestačil další výborný výkon Bama Adebaya, který nastřádal 32 bodů a 21 doskoků. S 25 body mu sekundoval Tyler Herro a s 21 Simone Fontecchio.
O těsné výhře Lakers v Orlandu rozhodl trojkou vteřinu před koncem Luke Kennard. Lídry vítězného týmu byli Luka Dončič s 33 body a Austin Reaves s 26 body.
James, který nastupuje v NBA rekordní 23. sezonu, se postaral o další historický milník. „Není to tak, že bych si to zapisoval, díval se do knihy rekordů a říkal si: ‚Toho dosáhnu, toho taky, toho taky.‘ Prostě se to stalo,“ řekl James. „Nebylo to na seznamu věcí, o které jsem usiloval,“ uvedl čtyřnásobný vítěz NBA.
V utkání Washingtonu s Oklahomou City, která zvítězila jasně 132:111, byli po roztržce vyloučeni čtyři hráči. Konflikt odstartovali Jaylin Williams a Justin Champagnie, k nimž se přidali Ajay Mitchell a Anthony Gill. Hvězdou zápasu se stal Shai Gilgeous-Alexander, který za Thunder nastřílel 40 bodů. Obhájci titulu vyhráli pojedenácté v řadě a vedou ligu. Wizards prohráli už patnáctkrát za sebou.
Los Angeles Clippers dovedli k vítězství v Dallasu 138:131 po prodloužení autor 41 bodů a 11 asistencí Darius Garland a Kawhi Leonard, který dal 34 bodů. Dallas doma neuspěl už pojedenácté v řadě. Naji Marshall nasbíral 28 bodů. Cooper Flagg dal 21 bodů, ale vteřinu před koncem čtvrté části netrefil potenciální vítěznou střelu.
Šestnácté utkání v řadě prohrála Indiana, jež podlehla San Antoniu 119:134. Dylan Harper s Keldonem Johnsonem nasbírali po 24 bodech, loňský finalista měl oporu v Andrewu Nembhardovi s 25 body.
Výsledky basketbalové NBA
Charlotte - Memphis 124:101
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|x-Boston
|70
|47
|23
|67,1
|2.
|x-New York
|71
|46
|25
|64,8
|3.
|Toronto
|69
|39
|30
|56,5
|4.
|Philadelphia
|71
|39
|32
|54,9
|5.
|Brooklyn
|70
|17
|53
|24,3
Centrální divize:
|1.
|x-Detroit
|70
|51
|19
|72,9
|2.
|x-Cleveland
|71
|44
|27
|62,0
|3.
|Milwaukee
|70
|29
|41
|41,4
|4.
|Chicago
|70
|28
|42
|40,0
|5.
|Indiana
|71
|15
|56
|21,1
Jihovýchodní divize:
|1.
|Atlanta
|71
|39
|32
|54,9
|2.
|Orlando
|70
|38
|32
|54,3
|3.
|Miami
|71
|38
|33
|53,5
|4.
|Charlotte
|71
|37
|34
|52,1
|5.
|Washington
|70
|16
|54
|22,9
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|x-San Antonio
|71
|53
|18
|74,6
|2.
|x-Houston
|70
|43
|27
|61,4
|3.
|New Orleans
|72
|25
|47
|34,7
|4.
|Memphis
|70
|24
|46
|34,3
|5.
|Dallas
|71
|23
|48
|32,4
Pacifická divize:
|1.
|x-LA Lakers
|71
|46
|25
|64,8
|2.
|x-Phoenix
|71
|39
|32
|54,9
|3.
|LA Clippers
|71
|35
|36
|49,3
|4.
|Golden State
|71
|33
|38
|46,5
|5.
|Sacramento
|71
|18
|53
|25,4
Severozápadní divize:
|1.
|y-Oklahoma City
|71
|56
|15
|78,9
|2.
|x-Denver
|71
|43
|28
|60,6
|3.
|x-Minnesota
|71
|43
|28
|60,6
|4.
|Portland
|71
|35
|36
|49,3
|5.
|Utah
|71
|21
|50
|29,6
Týmy označené „x“ mají jistý postup do vyřazovací části, „y“ znamená prvenství v divizi.