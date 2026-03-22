James má v NBA další rekord, Durant předstihl Jordana mezi střelci

  8:49aktualizováno  8:49
LeBron James se stal s 1612 odehranými zápasy v základní části novým rekordmanem NBA. V sobotním utkání Los Angeles Lakers na hřišti Orlanda překonal Roberta Parishe, jenž hrál v zámořské basketbalové lize do roku 1997. K vítězství hostů 105:104 přispěl jednačtyřicetiletý veterán 12 body.
LeBron James z LA Lakers zakončuje v utkání proti Orlandu. | foto: AP

Kevin Durant vystřídal legendárního Michaela Jordana na pátém místě historické tabulky střelců. Na výhře Houstonu nad Miami 123:122 se podílel 27 body a celkem jich dal v kariéře 32.294 bodů, o dva body více než Jordan.

„Tak ještě čtyři mám před sebou,“ řekl s úsměvem sedmatřicetiletý Durant. Na čtvrtém místě figuruje Kobe Bryant s 33643 body, první je LeBron James, který dal zatím 43241 bodů.

„Je to legenda a být u toho, když překonává tak slavné hráče, je vážně inspirující a úžasné,“ řekl Amen Thompson, který dopichem s klaksonem rozhodl o těsné výhře Houstonu. V utkání si připsal 24 bodů a 18 doskoků, Reed Sheppard přispěl 23 body a 14 asistencemi.

Durant už v tomto ročníku překonal střelecké výkony Wilta Chamberlaina (31.419 bodů) či Dirka Nowitzkiho (31.560). „Je pro nás pocta u toho být. Pro nás všechny,“ uvedl trenér Rockets Ime Udoka.

Miami nakonec proti Houstonu nestačil další výborný výkon Bama Adebaya, který nastřádal 32 bodů a 21 doskoků. S 25 body mu sekundoval Tyler Herro a s 21 Simone Fontecchio.

O těsné výhře Lakers v Orlandu rozhodl trojkou vteřinu před koncem Luke Kennard. Lídry vítězného týmu byli Luka Dončič s 33 body a Austin Reaves s 26 body.

James, který nastupuje v NBA rekordní 23. sezonu, se postaral o další historický milník. „Není to tak, že bych si to zapisoval, díval se do knihy rekordů a říkal si: ‚Toho dosáhnu, toho taky, toho taky.‘ Prostě se to stalo,“ řekl James. „Nebylo to na seznamu věcí, o které jsem usiloval,“ uvedl čtyřnásobný vítěz NBA.

V utkání Washingtonu s Oklahomou City, která zvítězila jasně 132:111, byli po roztržce vyloučeni čtyři hráči. Konflikt odstartovali Jaylin Williams a Justin Champagnie, k nimž se přidali Ajay Mitchell a Anthony Gill. Hvězdou zápasu se stal Shai Gilgeous-Alexander, který za Thunder nastřílel 40 bodů. Obhájci titulu vyhráli pojedenácté v řadě a vedou ligu. Wizards prohráli už patnáctkrát za sebou.

Los Angeles Clippers dovedli k vítězství v Dallasu 138:131 po prodloužení autor 41 bodů a 11 asistencí Darius Garland a Kawhi Leonard, který dal 34 bodů. Dallas doma neuspěl už pojedenácté v řadě. Naji Marshall nasbíral 28 bodů. Cooper Flagg dal 21 bodů, ale vteřinu před koncem čtvrté části netrefil potenciální vítěznou střelu.

Šestnácté utkání v řadě prohrála Indiana, jež podlehla San Antoniu 119:134. Dylan Harper s Keldonem Johnsonem nasbírali po 24 bodech, loňský finalista měl oporu v Andrewu Nembhardovi s 25 body.

Výsledky basketbalové NBA

Charlotte - Memphis 124:101
Orlando - LA Lakers 104:105
New Orleans - Cleveland 106:111
Washington - Oklahoma City 111:132
Atlanta - Golden State 126:110
Houston - Miami 123:122
San Antonio - Indiana 134:119
Dallas - LA Clippers 131:138 po prodl.
Utah - Philadelphia 116:126
Phoenix - Milwaukee 105:108.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.x-Boston70472367,1
2.x-New York71462564,8
3.Toronto69393056,5
4.Philadelphia71393254,9
5.Brooklyn70175324,3

Centrální divize:

1.x-Detroit70511972,9
2.x-Cleveland71442762,0
3.Milwaukee70294141,4
4.Chicago70284240,0
5.Indiana71155621,1

Jihovýchodní divize:

1.Atlanta71393254,9
2.Orlando70383254,3
3.Miami71383353,5
4.Charlotte71373452,1
5.Washington70165422,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.x-San Antonio71531874,6
2.x-Houston70432761,4
3.New Orleans72254734,7
4.Memphis70244634,3
5.Dallas71234832,4

Pacifická divize:

1.x-LA Lakers71462564,8
2.x-Phoenix71393254,9
3.LA Clippers71353649,3
4.Golden State71333846,5
5.Sacramento71185325,4

Severozápadní divize:

1.y-Oklahoma City71561578,9
2.x-Denver71432860,6
3.x-Minnesota71432860,6
4.Portland71353649,3
5.Utah71215029,6

Týmy označené „x“ mají jistý postup do vyřazovací části, „y“ znamená prvenství v divizi.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

