Dončič svůj bývalý tým nešetřil. Lakers po skvělém závěru vyhráli v Dallasu.

  9:16aktualizováno  9:16
Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA vyhráli 116:110 v Dallasu. Hvězdou zápasu byl hostující Luka Dončič, který proti svému bývalému týmu nastřílel 33 bodů a přidal 11 asistencí a osm doskoků.
Luka Dončič z LA Lakers v akci proti bývalým spoluhráčům z Dallasu. | foto: Reuters

Zápas se přitom pro Lakers nevyvíjel dobře. Třetí čtvrtinu prohráli 14:35, ale v posledních sedmi minutách smazali patnáctibodovou ztrátu a zvítězili. Přispěl k tomu i LeBron James, který ve čtvrté části zaznamenal 11 ze svých 17 bodů.

Dončič závěr zápasu sledoval z lavičky. Proti Dallasu, za který nastupoval od roku 2018 až do loňské únorové nečekané výměny do Lakers za Anthonyho Davise, vyhrál i ve čtvrtém utkání.

Dallas, který postrádal dlouhodobě zraněné hvězdy Kyrieho Irvinga a Davise, vedl Max Christie s 24 body.

Dramatický duel se odehrál v Chicagu, kde domácí Bulls díky trojce Kevina Huertera 0,2 sekundy před koncem porazili Boston 114:111. Huerter celkem nasbíral 12 bodů a šest doskoků, nejlepším střelcem utkání byl hostující Jaylen Brown s 33 body.

New York zvítězil 112:109 ve Philadelphii, které nepomohlo ani vzepětí v závěrečné části, kterou vyhrála 32:22. Sixers táhl Joel Embiid s 38 body a 11 doskoky, ale právě on ztratil při posledním útoku míč a připravil domácí o šanci na obrat.

Miami si zastřílelo na půdě Utahu a uspělo jasně 147:116. Vedl ho s 26 body a 15 doskoky Bam Adebayo. Cleveland dovedl k triumfu 119:105 na půdě Orlanda s 36 body Donovan Mitchell.

Charlotte si poradilo s Washingtonem 119:115, přičemž 21 bodů, 11 doskoků a sedm asistencí zaznamenal Brandon Miller.

Utkání Minnesoty s Golden State bylo odloženo z bezpečnostních důvodů poté, co federální imigrační agenti v Minneapolisu zastřelili muže při protestech po nedávném podobném tragickém incidentu.

Výsledky NBA:

Charlotte - Washington 119:115
Philadelphia - New York 109:112
Orlando - Cleveland 105:119
Chicago - Boston 114:111
Dallas - LA Lakers 110:116
Utah - Miami 116:147

Utkání Minnesota - Golden State bylo odloženo

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston45281762,2
2.New York45271860,0
3.Toronto47281959,6
4.Philadelphia44242054,5
5.Brooklyn43123127,9

Centrální divize:

1.Detroit43321174,4
2.Cleveland47272057,4
3.Chicago45232251,1
4.Milwaukee44182640,9
5.Indiana46113523,9

Jihovýchodní divize:

1.Orlando44232152,3
2.Miami46242252,2
3.Atlanta47222546,8
4.Charlotte46182839,1
5.Washington44103422,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio45311468,9
2.Houston43271662,8
3.Memphis43182541,9
4.Dallas46192741,3
5.New Orleans47113623,4

Pacifická divize:

1.LA Lakers44271761,4
2.Phoenix45271860,0
3.Golden State46252154,3
4.LA Clippers44202445,5
5.Sacramento46123426,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City4637980,4
2.Denver46311567,4
3.Minnesota45271860,0
4.Portland46232350,0
5.Utah46153132,6
