Krejčí dal proti Denveru 11 bodů, domácí debakl Portlandu však neodvrátil

Nuggets vyhráli každou čtvrtinu alespoň o 14 bodů a proměnili 57 procent střel z pole i více než polovinu tříbodových pokusů (21). O nejvíce bodů se postarali Nikola Jokič, jenž k 32 bodům přidal devět doskoků a sedm asistencí, a Jamal Murray. Ten měl 25 bodů a po šesti doskocích i asistencích.
Portland se nedokázal vyrovnat s tempem hostů, kteří již v poločase měli 82 bodů, a nepomohli ani Jrue Holiday s 19 body či Deni Avdija s double doublem za 15 bodů a 13 asistencí. Krejčí proměnil dvě z pěti trojek. Denver odjel s novým klubovým maximem ve venkovním zápase.
Cleveland vyhrál na palubovce Charlotte 118:113 a připsal si sedmé vítězství za sebou. Donovan Mitchell dal 32 bodů, z toho 13 v poslední čtvrtině. Jared Allen zaznamenal 25 bodů a 14 doskoků a James Harden 18 bodů a osm asistencí.
Domácí držel především Kon Knueppel, který nastřílel 33 bodů včetně sedmi trojek. Se 193 trojkami v ročníku NBA se dvacetiletý hráč posunul na historické druhé místo mezi nováčky za rekord Keegana Murrayho. Hornets po sérii devíti vítězství prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů.
Anthony Edwards dovedl 40 body Minnesotu k výhře 122:111 nad Dallasem, který utrpěl už desátou porážku v řadě, což je pro tým nejvíce za posledních 28 let. Timberwolves promarnili až sedmnáctibodové vedení, ale v závěru rozhodl Edwards, jenž dal 14 bodů ve čtvrté čtvrtině a odpověděl na vyrovnání hostů klíčovou trojkou.
Rudy Gobert zaznamenal 22 bodů a 17 doskoků, Naz Reid dal 21 bodů. Mavericks táhli Khris Middleton s 18 body a Marvin Bagley double doublem za 15 bodů a 13 doskoků. Dallas stále trápí rozsáhlá marodka, do zápasu nenastoupili Cooper Flagg, Max Christie, Kyrie Irving či Dereck Lively.
New Orleans prohráli s Milwaukee 118:139. Ryan Rollins dal 27 bodů včetně sedmi trojek. Bucks vyhráli i bez zraněného Jannise Adetokunba díky závěrečné šňůře 14:4. Za Pelicans dal 32 bodů Zion Williamson.
Lídr Západní konference Oklahoma City zvítězila nad Brooklynem 105:86, přestože hrála bez zraněného Shaie Gilgeouse-Alexandera a Jalena Williamse. Nová posila obhájců titulu Jared McCain zaznamenal své sezonní maximum 21 bodů. Brooklyn za poločas nasbíral jen 33 bodů a zápas nezvrátil ani Michael Porter Jr., který zaznamenal 22 bodů a devět doskoků.
Derby v Los Angeles ovládli Lakers, kteří porazili Clippers 125:122. Luka Dončič se vrátil po zranění a zaznamenal 38 bodů, 11 asistencí a šest doskoků. Sekundoval mu další navrátilec Austin Reaves s 29 body. Kawhi Leonard dal za Clippers 31 bodů.
Výsledky NBA:
Portland - Denver 103:157 (za domácí Krejčí 11 bodů, 1 doskok)
