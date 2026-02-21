Krejčí dal proti Denveru 11 bodů, domácí debakl Portlandu však neodvrátil

  8:23
První zápas po Utkání hvězd dopadl pro basketbalisty Portlandu mizerně. Od Denveru dostali 157 bodů, což je maximum v této sezoně NBA mezi všemi kluby. Český reprezentant Vít Krejčí při debaklu 103:157 strávil na hřišti 17 minut a nastřílel 11 bodů.
Zakončuje Tim Hardaway Jr.zDenveru, nespokojeně přihlíží Jrue Holiday z Portlandu. | foto: Reuters

Nuggets vyhráli každou čtvrtinu alespoň o 14 bodů a proměnili 57 procent střel z pole i více než polovinu tříbodových pokusů (21). O nejvíce bodů se postarali Nikola Jokič, jenž k 32 bodům přidal devět doskoků a sedm asistencí, a Jamal Murray. Ten měl 25 bodů a po šesti doskocích i asistencích.

Portland se nedokázal vyrovnat s tempem hostů, kteří již v poločase měli 82 bodů, a nepomohli ani Jrue Holiday s 19 body či Deni Avdija s double doublem za 15 bodů a 13 asistencí. Krejčí proměnil dvě z pěti trojek. Denver odjel s novým klubovým maximem ve venkovním zápase.

Cleveland vyhrál na palubovce Charlotte 118:113 a připsal si sedmé vítězství za sebou. Donovan Mitchell dal 32 bodů, z toho 13 v poslední čtvrtině. Jared Allen zaznamenal 25 bodů a 14 doskoků a James Harden 18 bodů a osm asistencí.

Domácí držel především Kon Knueppel, který nastřílel 33 bodů včetně sedmi trojek. Se 193 trojkami v ročníku NBA se dvacetiletý hráč posunul na historické druhé místo mezi nováčky za rekord Keegana Murrayho. Hornets po sérii devíti vítězství prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů.

Anthony Edwards dovedl 40 body Minnesotu k výhře 122:111 nad Dallasem, který utrpěl už desátou porážku v řadě, což je pro tým nejvíce za posledních 28 let. Timberwolves promarnili až sedmnáctibodové vedení, ale v závěru rozhodl Edwards, jenž dal 14 bodů ve čtvrté čtvrtině a odpověděl na vyrovnání hostů klíčovou trojkou.

Rudy Gobert zaznamenal 22 bodů a 17 doskoků, Naz Reid dal 21 bodů. Mavericks táhli Khris Middleton s 18 body a Marvin Bagley double doublem za 15 bodů a 13 doskoků. Dallas stále trápí rozsáhlá marodka, do zápasu nenastoupili Cooper Flagg, Max Christie, Kyrie Irving či Dereck Lively.

New Orleans prohráli s Milwaukee 118:139. Ryan Rollins dal 27 bodů včetně sedmi trojek. Bucks vyhráli i bez zraněného Jannise Adetokunba díky závěrečné šňůře 14:4. Za Pelicans dal 32 bodů Zion Williamson.

Lídr Západní konference Oklahoma City zvítězila nad Brooklynem 105:86, přestože hrála bez zraněného Shaie Gilgeouse-Alexandera a Jalena Williamse. Nová posila obhájců titulu Jared McCain zaznamenal své sezonní maximum 21 bodů. Brooklyn za poločas nasbíral jen 33 bodů a zápas nezvrátil ani Michael Porter Jr., který zaznamenal 22 bodů a devět doskoků.

Derby v Los Angeles ovládli Lakers, kteří porazili Clippers 125:122. Luka Dončič se vrátil po zranění a zaznamenal 38 bodů, 11 asistencí a šest doskoků. Sekundoval mu další navrátilec Austin Reaves s 29 body. Kawhi Leonard dal za Clippers 31 bodů.

Výsledky NBA:

Portland - Denver 103:157 (za domácí Krejčí 11 bodů, 1 doskok)
Charlotte - Cleveland 113:118
Washington - Indiana 131:118
Memphis - Utah 123:114
Atlanta - Miami 97:128
Minnesota - Dallas 122:111
New Orleans - Milwaukee 118:139
Oklahoma City - Brooklyn 105:86
LA Lakers - LA Clippers 125:122

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston55361965,5
2.New York56352162,5
3.Toronto56332358,9
4.Philadelphia55302554,5
5.Brooklyn55154027,3

Centrální divize:

1.Detroit54411375,9
2.Cleveland57362163,2
3.Milwaukee54243044,4
4.Chicago56243242,9
5.Indiana57154226,3

Jihovýchodní divize:

1.Orlando54292553,7
2.Miami57302752,6
3.Atlanta58273146,6
4.Charlotte57263145,6
5.Washington55163929,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio55391670,9
2.Houston54342063,0
3.Memphis54213338,9
4.Dallas55193634,5
5.New Orleans57154226,3

Pacifická divize:

1.LA Lakers55342161,8
2.Phoenix56322457,1
3.Golden State56292751,8
4.LA Clippers56272948,2
5.Sacramento57124521,1

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City57431475,4
2.Denver57362163,2
3.Minnesota57352261,4
4.Portland57273047,4
5.Utah57183931,6
