Greenova trefa v pravý čas i velký obrat New Yorku. San Antonio v NBA dál vítězí

Autor: ,
  9:16aktualizováno  9:16
Basketbalisté Phoenixu dokázali po dramatickém průběhu udolat Orlando 113:110 po druhém prodloužení. Hrdinou utkání NBA se stal Jalen Green, který trefil vítěznou trojku z rohu hřiště současně se závěrečným klaksonem. Victor Wembanyama vedl San Antonio k výhře 139:122 nad Sacramentem, New York předvedl velký obrat proti Houstonu a zvítězil 108:106.

Jalen Green (vlevo) z Phoenixu a Wendell Carter Jr. z Orlanda. | foto: AP

Green přitom neodehrál střelecky dobrý zápas, dal jen šest bodů z pole z 26 pokusů a jeho vítězný tříbodový koš byl druhý proměněný z 11 střel. Phoenix táhl především Grayson Allen s 27 body, z nichž sedm dal v prvním prodloužení, dalších 19 přidal Collin Gillespie.

Orlando vedl Desmond Bane s 34 body, než se na začátku prodlužování vyfauloval. Paolo Banchero zapsal 26 bodů a 14 doskoků. Suns chyběl zraněný Devin Booker, navíc Dillon Brooks odstoupil už v první půli s poraněnou rukou. Závěr základní hrací doby poslal do prodloužení Anthony Black smečí, ale poslední slovo měl Green.

New York předvedl velký obrat na vlastní palubovce proti Houstonu. Knicks prohrávali až o 18 bodů, ale zvítězili 108:106. Jejich lídrem byl Karl-Anthony Towns s 25 body. Domácí rozhodli šňůrou v poslední čtvrtině, kdy Houston několik minut neskóroval, a vedení definitivně získali po střele Jansona Brunsona v závěru. Kevin Durant dal za Rockets 30 bodů a mohl rozhodnout, ale těžkou střelu za tři body nedal. New York tak zastavil Houstonu pětizápasovou vítěznou sérii.

San Antonio zdolalo Sacramento 139:122 a neprohrálo osmé utkání za sebou. Victor Wembanyama zaznamenal 28 bodů, 15 doskoků, šest asistencí a čtyři bloky. Francouzského mladíka podpořili 18 body také De’Aaron Fox, Stephon Castle a Keldon Johnson. Spurs definitivně zlomili odpor soupeře po trojce Wembanyamy a střele Harrisona Barnese v závěru třetí čtvrtiny a v poslední čtvrtině zvýšili náskok až na 28 bodů. Oslabené Sacramento zaznamenalo 16. prohru v řadě.

New Orleans otočilo duel s Philadelphií na 126:111 díky náporu ve druhé půli a 23 bodům Jordana Poola. Miami porazilo i díky 28 bodům Andrew Wigginse 136:120 Memphis. Jalen Duren po stopce na dvě utkání za bitku dovedl 26 body a 13 doskoky Detroit k páté výhře v řadě, tentokrát nad Chicagem 126:110.

Výsledky NBA:

Phoenix - Orlando 113:110 po druhém prodl.
New Orleans - Philadelphia 126:111
Miami - Memphis 136:120
Chicago - Detroit 110:126
San Antonio - Sacramento 139:122
New York - Houston 108:106

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.Boston55361965,5
2.New York57362163,2
3.Toronto56332358,9
4.Philadelphia56302653,6
5.Brooklyn55154027,3

Centrální divize:

1.Detroit55421376,4
2.Cleveland57362163,2
3.Milwaukee54243044,4
4.Chicago57243342,1
5.Indiana57154226,3

Jihovýchodní divize:

1.Miami58312753,4
2.Orlando55292652,7
3.Atlanta58273146,6
4.Charlotte57263145,6
5.Washington55163929,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio56401671,4
2.Houston55342161,8
3.Memphis55213438,2
4.Dallas55193634,5
5.New Orleans58164227,6

Pacifická divize:

1.LA Lakers55342161,8
2.Phoenix57332457,9
3.Golden State56292751,8
4.LA Clippers56272948,2
5.Sacramento58124620,7

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City57431475,4
2.Denver57362163,2
3.Minnesota57352261,4
4.Portland57273047,4
5.Utah57183931,6
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.