V hektickém finiši na posledních 700 metrech Olav Kooij z Decathlonu nezapadl hned do háku svého rozjížděče Ceese Bola. Ten tak začal sprintovat sám, čímž vznikla mezera a zmatek. Ve chvíli, kdy pak zbývalo posledních 300 metrů, se na pravé straně podél bariéry otevřel prostor pro šestadvacetiletého Nora.
Ten se odhodlal k trháku, který nikdo nečekal, a když začali favorité spurtovat, bylo už příliš pozdě. Na cílové pásce se sice snažili ještě hodit kolo dopředu Kooij i Jasper Philipsen, ale jezdec týmu Uno-X projel cílem dřív.
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Do historického města Nevers, které se pyšní slavným renesančním Vévodským palácem, se Tour de France vrací po dlouhých 23 letech, naposledy se tady z triumfu v hromadném dojezdu radoval legendární italský spurtér Alessandro Petacchi.
11. etapa Tour de France
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Peloton vyráží z věhlasného lázeňského Vichy a čeká na něj 161 kilometrů v údolí řeky Loiry a jejího přítoku Allier. Na trase sice leží dvě stoupání čtvrté kategorie – Côte de Billonnière (1 km s průměrným sklonem 5,8 %) už na 33. kilometru a daleko před finišem, 38 kilometrů před páskou, přijde na řadu i Côte de Billy-Chavannes (1,4 km s průměrem 5 %). Mnohem větší hrozbou bude otevřená krajina, kde hrozí riziko silného bočního větru, který může peloton nadělit.
Závodit se ale bude hned od startu. Rychlostní prémie totiž přichází velmi brzy, tentokrát už na 28. kilometru. Zelený dres stále drží Mads Pedersen z Lidl-Treku, který má náskok 54 bodů na Biniama Girmaye z NSN. Eritrejský vítěz bodovací soutěže z roku 2024 byl v předchozích dojezdech druhý i třetí a ukazuje, že si do Francie přivezl skvělou rychlost.
Třetí je dosavadní vítěz dvou letošních spurtů Tim Merlier, který tak ve středu útočí na vítězný hattrick. V předchozí etapě však ztratil s pelotonem kontakt příliš brzy a v kopcích musel tvrdě bojovat s časovým limitem. Podobně náročný den má v nohách také vítěz páté etapy Olav Kooij z týmu Decathlon nebo německý finišman Max Kanter z Astany.
Velká pozornost bude opět upřena i na českého rychlíka Pavla Bittnera, který si v osmé etapě do Bergeracu pátým místem vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek na Staré dámě a potvrzuje, že po zranění jeho forma neustále stoupá.
Naopak nejlepším rozjížděcím vlakem se může pyšnit tým Alpecin pro Jaspera Philipsena, ale král předchozích let zatím na ty nejlepší rychlostně nestačí.
Ukáže Merlier třetím triumfem, kdo letos vládne hromadným dojezdům, anebo bude v Nevers slavit další z jeho dravých vyzyvatelů?