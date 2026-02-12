Nechte mě už na pokoji, ano? Simonová má po krádežích zlato, její oběť propadla

  8:25
Když byla velká středeční biatlonová bitva žen dobojována, v novinářské mixzóně se ozvala i věta: „Karma neexistuje.“ Julia Simonová, usvědčená z krádeže kreditní karty své kolegyně, je olympijskou šampionkou ve vytrvalostním závodě. A okradená Justine Braisazová-Bouchetová, další francouzská superstar, skončila s osmi ranami mimo terče na 80. místě.
Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)

Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026) | foto: Matthew ChildsAP

Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)
Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.
Francouzská biatlonistka Julia Simonová se svojí zlatou medailí ze závodu na 15...
7 fotografií

Devětadvacetiletá Simonová křičela v cíli radostí, ale když počáteční euforie vyprchala, také se zlobila.

Tušila, co mnozí uvidí v pozadí jejího triumfu.

„Upřímně řečeno, teď bych si přála, abyste mě nechali na pokoji,“ pronesla, když na pouti mediálními stanovišti dorazila k Eurosportu. Posléze vysvětlovala: „Včera večer jsem si znovu přečetla pár věcí, které nebyly příjemné. Myslím ale, že dnes jsem dokázala, že sem na olympiádu patřím. A dokázala jsem to i předtím.“

V takovém tvrzení nicméně narážela na odpor těch, kteří tvrdili, že její disciplinární trest byl příliš nízký – jen proto, aby mohla startovat na hrách.

Simonovou obvinili z krádeže a opakovaného používání bankovních karet Braisazové-Bouchetové a fyzioterapeutky francouzského týmu, provedla s nimi online nákupy v hodnotě více než 2 000 eur.

Dlouho zapírala, později se však ke krádežím pod tíhou nevyvratitelných důkazů přiznala a obětem se omluvila.

Loni v listopadu pak Francouzská lyžařská federace oznámila disciplinární trest Simonové, který se nesl v duchu hlášky „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Dostala pokutu 30 tisíc eur a šestiměsíční zákaz činnosti, ale z toho jen první měsíc nepodmíněně. Což jí umožnilo od poloviny prosince závodit ve Světovém poháru a nyní i startovat na olympiádě.

Verdikt v Albertville. Julia Simonová na podzim u soudu.

O tom, proč kradla, Simonová u soudu opakovaně tvrdila: „Nedokážu si to vysvětlit. Nepamatuji si, že bych to dělala. Nerozumím tomu.“ Oznámila, že začala pracovat s psychology, aby pochopila, co se stalo.

Krádeže spáchala v letech 2021 a 2022, ale najevo vyšly až později a celá kauza se tak táhla pět let, během nichž získala deset titulů mistryně světa.

Braisazová-Bouchetová, olympijská šampionka v hromadném závodu z Pekingu 2022, se v těchto letech stala terčem extrémního množství online útoků, protože ji řada fanoušků nejprve obvinila, že si kauzu vymyslela.

„Rozzlobilo to spoustu lidí,“ vyprávěla Braisazová. „Ten příběh vyšel najevo v roce 2023, po skvělé sezoně Simonové, a pro mnoho lidí jsem tehdy byla tou, která způsobovala potíže.“

Poté, co vyšetřovatelé odhalili pravdu, se Braisazové zastala i její kolegyně Lou Jeanmonnotová, ve středu stříbrná. „Neumíte si představit, jakými hrůzami musela Justine procházet,“ sdělila novinářům.

Po vytrvalostním závodě teď prošla Braisazová-Boiuchetová mezi reportéry mlčky. Osmdesáté místo se zoufalou střeleckou bilancí je jejím nejhorším umístěním na vrcholných akcích v životě.

Simonová má naopak po smíšení štafetě na kontě už druhé zlato.

Při průjezdu cílem si přiložila prst k ústům. Ale odmítla jasně vysvětlit, proč tak učinila. „Šlo o gesto určené jedné osobě, která ví, co jsem tím myslela, protože jsem s ní o tom mluvila. Včera večer jsem si od toho člověka přečetla jeden špatný článek. Myslím, že mi teď musí projevit úctu. Víc o tom neřeknu.“

Francouzská biatlonistka Julia Simonová (11. února 2026)

Před čtyřmi lety v Pekingu také útočila ve vytrvalostním závodě na olympijské zlato, načež selhala při závěrečné položce, kde minula tři terče, a skončila až jednadvacátá.

Nic takového se tentokrát nezopakovalo.

Vyčistila na poslední stojce všech pět terčů a letěla si pro zlato s převahou více než 50 sekund.

Plakala na nejvyšším stupni za zvuků francouzské hymny.

„Když stojíte na pódiu, zažíváte spoustu pocitů,“ svěřovala se poté. „Přemýšlíte o svých pochybnostech, o dobrých i špatných chvílích, o lidech, kteří vám pomohli. Jsem na sebe dnes opravdu hrdá.“

Francouzská biatlonistka Julia Simonová se svojí zlatou medailí ze závodu na 15 kilometrů. (11. února 2026)

Následně odmítla na tiskové konferenci hovořit o svém odsouzení a trestu. Byla ochotná mluvit jen o své zlaté medaili.

„Už se chci soustředit jen na biatlon, protože to je věc, kterou miluju nejvíc. Měla jsem cíl a vložila do něj veškerou svou energii,“ říkala. „Ano, byl to těžký poslední měsíc, ale dnešek je pro mě odměnou. Je to jako sen.“

Přidala ještě: „Myslím, že už nemusím nikomu nic dokazovat. Minulost jsme v týmu nechali za sebou. Probrali jsme vše. Teď jsme tady proto, abychom vyhrávali.“

„Takže prosím, ať už jde o média nebo o veřejnost, zastavte to přehrabování minulosti,“ vyzvala. „Všichni by to opravdu ocenili.“

Přesto není příliš pravděpodobné, že při případných dalších triumfech by už nikdo její krádeží pošpiněnou minulost nepřipomínal.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.