Nejlepším nováčkem NHL je Schaefer, překonal i rekord. Dobeš skončil čtvrtý

  21:23aktualizováno  21:23
Matthew Schaefer získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a v 18 letech je nejmladším držitelem tohoto ocenění. O jediný den kanadský obránce z New York Islanders překonal rekord Nathana MacKinnona z Colorada ze sezony 2013/14.
Schaefer vyhrál hlasování jednomyslně. Čtvrtý v pořadí zveřejněném na webu zámořské ligy skončil český brankář Jakub Dobeš z Montrealu.

Loni se Schaefer stal jedničkou draftu a v základní části 23 góly vyrovnal nováčkovský rekord mezi obránci. Celkem získal 59 bodů a odehrál 2024 minut, což je o 500 víc než ostatní nováčci. Na první místo ho dalo všech 198 hlasujících. Takto suverénně naposledy vyhrál Calder Trophy finský kanonýr Teemu Selänne, jenž ji obdržel po sezoně s 76 góly v roce 1993.

Před Dobešem skončili na dalších místech ještě útočníci Ivan Děmidov z Montrealu a Beckett Sennecke z Anaheimu.

