Němeček vyfasoval za faul nejvyšší trest v dosavadním průběhu extraligy

  10:28aktualizováno  10:28
Sparťanský obránce David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka v nedělním utkání 23. kola hokejové extraligy. Jedná se o nejvyšší trest v dosavadním průběhu sezony.
Třicetiletý Němeček fauloval Maláka v 55. minutě duelu, kdy jej zasáhl loktem do hlavy. Rozhodčí Robin Šír a Tomáš Cabák sparťanského beka po kontrole u videa poslali s vyšším trestem do kabin. Plzeň v následné přesilovce jednou skórovala a snížila na konečných 5:6.

Podle disciplinární komise atakoval protihráče bez snahy získat puk. „Zákrok byl načasovaný na okamžik, kdy byl protihráč ve zranitelné pozici, v jehož závěrečné fázi hráč (Němeček) pohybem ramena zvýšil svou pozici,“ uvedla disciplinárka k druhému trestu pro Němečka v sezoně.

Nejtrestanější hráč soutěže dostal už v září jednozápasový distanc za faul na vítkovického obránce Patrika Brůnu. I v 7. kole šlo o nedovolený zásah do hlavy nebo krku.

Němečkův faul po utkání kritizoval i trenér Sparty Jaroslav Nedvěd. „Hloupým zákrokem jsme se téměř připravili o vítězství. Bylo to individuální selhání, které bylo úplně zbytečné. Pykal za něj celý tým. David (Němeček) měl zachovat chladnou hlavu a to se mu vůbec nepovedlo,“ řekl Nedvěd.

Němeček bude Pražanům chybět při utkáních v Hradci Králové, Kladně a Pardubicích. Do sestavy se může vrátit 28. listopadu v Českých Budějovicích.

