Německá rošáda za Slováky. Češi odehrají příští MS ve skupině B v Mannheimu

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  10:28
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Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B a utkají se s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.

Zklamaní čeští hokejisté po prohře ve čtvrtfinále s Finskem na MS v hokeji 2026 | foto: ČTK

Podle aktuálního rozpisu by měl „béčko“ s Čechy hostit Mannheim, pokud se tedy organizátoři ještě nerozhodnou skupiny prohodit a poslat národní tým do Düsseldorfu. Do Mannheimu by pak zamířili Němci a spol.

Světový šampionát každopádně začne ve čtvrtek 13. května zápasem na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu, kde by se mělo utkat domácí Německo zřejmě se Švýcarskem. Kompletní program turnaje ale organizátoři zveřejní v příštích týdnech. V Mannheimu a Düsseldorfu, kde se odehrají utkání skupiny A, se začne hrát v pátek 14. května.

Turnaj, na kterém povede poprvé českou reprezentaci jako hlavní kouč Zdeněk Moták, vyvrcholí v Düsseldorfu v neděli 30. května.

Složení základních skupin hokejového MS 2027

A (Düsseldorf): Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko, Ukrajina.

B (Mannheim): USA, Kanada, ČESKO, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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