  12:15
Program skupiny C na olympiádě v Miláně začíná ve 12.10, hokejisté Německa čelí houževnatým Lotyšům. Až večer ve 21.10 hrají také velcí favorité ze Spojených států, kteří vyzvou Dánsko. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku.

Němečtí hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Lotyšsku. | foto: AP

Arturs Silovs zasahuje proti německé střele.
Německý útočník Lukas Reichel se raduje z gólu proti Lotyšsku.
Kristaps Zile zastavuje Leona Draisaitla.
Mika Zibanejad sráží u mantinelu slovenského obránce Martina Fehérváryho.
Lepší náladu si drží po úvodních zápasech Němci, kteří mají na kontě už tři body za výhru proti Dánsku. Proti severskému soupeři je nejvíce táhli velikáni z NHL, jednou se při výhře 3:1 trefil Leon Draisaitl, dvakrát Tim Stützle.

Lotyši se o obrovské překvapení v prvním utkání na hrách nepostarali, byť ještě po první třetině drželi dle skóre s Američany krok. Nakonec z toho však byla jasná porážka 1:5.

Na mistrovství světa se oba soupeři potkali naposledy na šampionátu v Česku před dvěma lety a tehdy šlo o zcela jasnou záležitost. Němci deklasovali Lotyšsko vysoko 8:1.

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 12:10
Zápas probíhá
Německo : Lotyšsko 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
2:06 L. Reichel (D. Kahun, L. Kälble), 16:56 L. Kälble (F. Tiffels )
Góly:
15:48 D. Ločmelis (Z. Girgensons, R. Krastenbergs)
Sestavy:
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, J. Müller - L. Gawanke, L. Kälble - M. Müller - F. Tiffels , L. Draisaitl, J. Samanski - W. Stachowiak, T. Stützle, J. Peterka - D. Kahun, M. Michaelis, L. Reichel - A. Ehl, N. Sturm, T. Rieder
Sestavy:
A. Šilovs - U. Balinskis, K. Rubins - K. Zile, J. Jaks - R. Mamčics, A. Šmits - O. Cibulskis - E. Tralmaks, Z. Girgensons, S. Vilmanis - R. Krastenbergs, T. Blugers, K. Daugavinš - R. Balcers, D. Ločmelis, R. Bukarts - M. Dzierkals, O. Batna, A. Ravinskis - R. Bukarts

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0

Američané jsou i v druhém utkání na turnaji jasným favoritem. Rozlosování jim do skupiny určilo tři papírově slabší soupeře, musí tak řešit především potenciální problém s motivací.

Proti Dánům by mohli použít zkušenost svých největších rivalů z posledního mistrovství, kde outsider šokoval ve čtvrtfinále Kanadu.

Ale i sami Američané narazili na šampionátu v Herningu na Dánsko ve skupině, na rozdíl od Kanaďanů si s ním ale hravě poradili (5:0). Jak tomu bude tentokrát?

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 21:10
USA : Dánsko
()
