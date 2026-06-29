ONLINE: Německo - Paraguay 0:0, favorit po dvanácti letech hraje play off na MS

Zápas má podle bookmakerů v evropském celku jednoho z největších favoritů úvodního kola play off, byť svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna na závěr skupiny podlehli Ekvádoru, jinému jihoamerickému soupeři.
Paraguay naopak věří, že může překvapit a Němcům oplatit porážku z osmifinále šampionátu před 24 lety.
Čtyřnásobní mistři světa po zlatu v roce 2014 na následujících dvou turnajích v Rusku a Kataru překvapivě vypadli už v základní části. Na probíhajícím šampionátu si Nagelsmannovi svěřenci zajistili postup už po dvou zápasech skupiny a výhrách 7:1 nad Curacaem a 2:1 nad Pobřežím slonoviny, závěrečný duel proti Ekvádoru jim pak nevyšel (1:2).
Němci na světových šampionátech už devět utkání po sobě nedokázali udržet čisté konto, naposledy se jim to povedlo ve vítězném finále před 12 lety proti Argentině.
Paraguay na úvod šampionátu utrpěla s domácími Američany debakl 1:4, pak však výrazně zlepšila defenzivu. Navzdory dlouhému oslabení udolala Turecko 1:0 a na závěr skupiny remizovala v opatrném duelu s Austrálií bez branek. Jihoamerický celek pak čekal, zda se vejde mezi osmičku nejlepších mužstev z třetích míst, což se mu jako sedmému povedlo.
S Německem se Paraguay utká potřetí, v roce 2013 v divokém přípravném duelu v Kaiserslauternu remizovala 3:3, v červnu 2002 pak v osmifinále MS prohrála po boji 0:1. Pozdější finalista tehdy rozhodl až gólem v 88. minutě.
Postupující se v osmifinále utká s vítězem duelu mezi aktuálně největším favoritem turnaje Francií a Švédskem.
M. Neuer - J. Kimmich, A. Rüdiger, J. Tah, N. Brown - F. Nmecha, A. Pavlovič, L. Sané, D. Undav, F. Wirtz - K. Havertz
O. Gill - J. Cáceres, G. Gómez, J. Canale, J. Alonso, A. Cubas - M. Almirón, D. Bobadilla, M. Galarza, J. Enciso - G. Ávalos
J. Leweling, N. Woltemade, A. Ouédraogo, M. Beier, J. Musiala, D. Raum, A. Stiller, P. Gross, M. Thiaw, L. Goretzka, W. Anton, N. Amiri, O. Baumann, A. Nübel
Maurício, A. Sanabria, Kaku, B. Ojeda, G. Caballero, R. Sosa, G. Fernández, O. Alderete, F. Balbuena, Á. Arce, I. Pitta, A. Maidana, G. Olveira, G. Velázquez