Porazil Bayern i Albu. Bálintův Bamberg nečekaně opanoval Německý pohár

Autor: ,
  19:51aktualizováno  19:51
Reprezentační křídelník Richard Bálint vyhrál s Bambergem basketbalový Německý pohár. Jeho tým porazil ve finále Albu Berlín 74:72. V sobotním semifinále Bamberg překvapivě vyřadil bundesligového mistra a euroligového účastníka Bayern Mnichov, když zvítězil 103:97 po prodloužení.

Richard Bálint z Bamberku u míče ve finále Německého poháru, stíhá ho Alex O’Connell z Alby Berlín. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Jenni Maul Profimedia.cz

Bálint, který přišel do Bambergu před touto sezonou z týmu českého vicemistra Brna, pomohl k finálové výhře šesti body. V semifinále proti Bayernu se třiadvacetiletý křídelník střelecky neprosadil.

K triumfu tým dovedl slovenský kouč s německým pasem Anton Gavel, který s Bambergem slavil čtyři německé tituly a dva pohárové triumfy už coby hráč. V trenérské úloze má na kontě také bundesligové zlato z roku 2023 s Ulmem.

Bamberg získal Německý pohár po sedmi letech a celkově posedmé. Navázal na období 2010 až 2019, kdy dominoval německému basketbalu a pohárovou soutěž ovládl pětkrát.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.