Porazil Bayern i Albu. Bálintův Bamberg nečekaně opanoval Německý pohár

Bálint, který přišel do Bambergu před touto sezonou z týmu českého vicemistra Brna, pomohl k finálové výhře šesti body. V semifinále proti Bayernu se třiadvacetiletý křídelník střelecky neprosadil.
K triumfu tým dovedl slovenský kouč s německým pasem Anton Gavel, který s Bambergem slavil čtyři německé tituly a dva pohárové triumfy už coby hráč. V trenérské úloze má na kontě také bundesligové zlato z roku 2023 s Ulmem.
Bamberg získal Německý pohár po sedmi letech a celkově posedmé. Navázal na období 2010 až 2019, kdy dominoval německému basketbalu a pohárovou soutěž ovládl pětkrát.