Schick byl u konce Leverkusenu v poháru, v semifinále nestačil na Bayern

Hosté si v úvodu vytvořili řadu šancí, prosadili se ale až ve 22. minutě. Dvaatřicetiletý kanonýr Kane si zpracoval Musialovu přihrávku a zblízka otevřel skóre. Kapitán anglické reprezentace je se sedmi góly nejlepším střelcem soutěže, celkem v soutěžním ročníku nasázel 52 branek.
Až v nastavení přidal pojistku Díaz, český reprezentant Schick odehrál celý zápas.
Bayern se probojoval do finále po šesti letech, kdy si připsal rekordní 20. triumf. Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho dál můžou pomýšlet na třetí treble v klubové historii po sezonách 2012/13 a 2019/20. Příští týden rozehrají semifinále Ligy mistrů s obhájcem trofeje Paris St. Germain.
Leverkusen dosud ovládl Německý pohár dvakrát.
22. Kane
90+3. Díaz
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.
Neuer – Stanišič, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Musiala, Díaz – Kane.
Blaswich – Badé, ben Seghír, Culbreath, Fernandéz, Hofmann, Oermann, Poku, Tillman
Urbig – Davies, Goretzka, Guerreiro, Itó, Jackson, Kim Min-čä, Ndiaye, Ofli
38. Tapsoba, 76. Grimaldo
43. Pavlovič
Rozhodčí: Felix Zwayer – Robert Kempter, Christian Dietz
Počet diváků: 30210