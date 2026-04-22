Schick byl u konce Leverkusenu v poháru, v semifinále nestačil na Bayern

  23:57aktualizováno  23:57
Fotbalisté Leverkusenu v sestavě s Patrikem Schickem podlehli doma v semifinále Německého poháru Bayernu Mnichov 0:2. Góly dali Harry Kane a Luis Díaz. Bavorský gigant, který v neděli s předstihem oslavil rekordní 35. bundesligový titul, se v berlínském finále 23. května utká se Stuttgartem, nebo Freiburgem, jejichž souboj je na programu ve čtvrtek.
Zkroušení Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba a Patrik Schick po trefě Harryho Kanea v semifinále německého poháru. | foto: Reuters

Hosté si v úvodu vytvořili řadu šancí, prosadili se ale až ve 22. minutě. Dvaatřicetiletý kanonýr Kane si zpracoval Musialovu přihrávku a zblízka otevřel skóre. Kapitán anglické reprezentace je se sedmi góly nejlepším střelcem soutěže, celkem v soutěžním ročníku nasázel 52 branek.

Až v nastavení přidal pojistku Díaz, český reprezentant Schick odehrál celý zápas.

Bayern se probojoval do finále po šesti letech, kdy si připsal rekordní 20. triumf. Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho dál můžou pomýšlet na třetí treble v klubové historii po sezonách 2012/13 a 2019/20. Příští týden rozehrají semifinále Ligy mistrů s obhájcem trofeje Paris St. Germain.

Leverkusen dosud ovládl Německý pohár dvakrát.

Německý pohár
Semifinále 22. 4. 2026 20:45
Leverkusen Leverkusen : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
22. Kane
90+3. Díaz
Sestavy:
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.
Sestavy:
Neuer – Stanišič, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Musiala, Díaz – Kane.
Náhradníci:
Blaswich – Badé, ben Seghír, Culbreath, Fernandéz, Hofmann, Oermann, Poku, Tillman
Náhradníci:
Urbig – Davies, Goretzka, Guerreiro, Itó, Jackson, Kim Min-čä, Ndiaye, Ofli
Žluté karty:
38. Tapsoba, 76. Grimaldo
Žluté karty:
43. Pavlovič

Rozhodčí: Felix Zwayer – Robert Kempter, Christian Dietz

Počet diváků: 30210

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

