Nepokoje v Mexiku ohrožují i sport. Tenisté hrají, obavy směřují také k MS fotbalistů

  13:35aktualizováno  13:35
Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a Marie Bouzková. Na akcích ATP a WTA Tour v pondělí po kvalifikacích začnou hlavní soutěže. Organizátoři v Acapulcu uvedli, že jsou v kontaktu s úřady.
A soldier stands guard by a charred vehicle that was set on fire in Cointzio,...

A soldier stands guard by a charred vehicle that was set on fire in Cointzio, Mexico, Sunday, Feb. 22, 2026, amid reports the Mexican Army killed Jalisco New Generation Cartel leader Nemesio Oseguera, known as "El Mencho." (AP Photo/Armando Solis) | foto: Armando SolisAP

Na mnoha místech zemi zasáhly vlny násilností poté, co mexická vláda v neděli oznámila, že zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, drogového bosse přezdívaného El Mencho.

Guadalajara, hlavní město státu Jalisco a druhé největší město Mexika, bylo v neděli téměř úplně uzavřeno, v pondělí byla v několika státech zrušena výuka ve školách a úřady varovaly obyvatele, aby nevycházeli.

Marie Bouzková hraje forhend ve druhém kole Australian Open.
Dalibor Svrčina v prvním kole Australian Open.

Ministerstvo zahraničí vydalo doporučení necestovat do některých regionů včetně státu Guerrero, ve kterém pobřežní město Acapulco leží.

„Jsme v neustálém kontaktu a komunikujeme s federálními, státními a lokálními úřady, situaci koordinujeme. Cílem je zajistit, aby byla dodržována zavedená bezpečnostní opatření,“ uvedli pořadatelé turnaje v Acapulcu.

Úřady mají informace o násilnostech ve 20 ze 32 mexických států. Nejzasaženější je Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude v létě hostit zápasy mistrovství světa ve fotbale. Současná situace vyvolává obavy i směrem k šampionátu, který začne za necelé čtyři měsíce.

V Guadalajaře se mají hrát čtyři zápasy, dalšími mexickými dějišti budou Monterrey a metropole Mexiko City, kde se 11. června uskuteční zahajovací zápas mezi domácím výběrem a Jihoafrickou republikou.

Přímo v Guadalajaře také plánují podle agentur mít základnu reprezentace Koreje a Kolumbie. Na jiných místech v zemi chtějí během turnaje přebývat týmy Uruguaye a Portugalska.

Po vzniku nepokojů v neděli mexický fotbalový svaz odložil několik utkání první a druhé fotbalové ligy. Mimo jiné v Queretaru, kde mexická reprezentace má ve středu nastoupit k přípravnému utkání s Islandem.

