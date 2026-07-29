Zamíří Horníček po životní sezoně do Premier League? Usiluje o něj Newcastle

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  22:57aktualizováno  22:57
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Český brankář Lukáš Horníček

Český brankář Lukáš Horníček | foto: AP

Lukáš Horníček hypnotizuje míč při tréninku české reprezentace.
Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.
Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase...
Lukáš Horníček v brance Bragy zasahuje proti Alvarovi Fidalgovi z Betisu.
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Fotbalový brankář Lukáš Horníček by mohl vyměnit portugalskou Bragu za Newcastle United. Anglický klub by měl podle internetového vydání portugalského listu O Jogo podat v nejbližší době na čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta nabídku.

Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě.

Horníček působí v Braze od roku 2019, kdy přišel na hostování z Pardubic a následně do klubu přestoupil. Minulá sezona se mu nadmíru vydařila. V portugalské lize vychytal 12 čistých kont, dalších 11 nul zaznamenal v Evropské lize, v níž s Bragou došel až do semifinále.

S reprezentací byl Horníček na mistrovství světa, ale do hry nezasáhl. Za národní tým dosud nastoupil jen v přípravném utkání proti Kosovu.

Za Newcastle chytá bývalý anglický reprezentant Nick Pope. V červnu do klubu přišel dvacetiletý francouzský gólman Ewen Jaouen z Remeše za 18,5 milionu eur.

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