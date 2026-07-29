Zamíří Horníček po životní sezoně do Premier League? Usiluje o něj Newcastle

Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě.
Horníček působí v Braze od roku 2019, kdy přišel na hostování z Pardubic a následně do klubu přestoupil. Minulá sezona se mu nadmíru vydařila. V portugalské lize vychytal 12 čistých kont, dalších 11 nul zaznamenal v Evropské lize, v níž s Bragou došel až do semifinále.
S reprezentací byl Horníček na mistrovství světa, ale do hry nezasáhl. Za národní tým dosud nastoupil jen v přípravném utkání proti Kosovu.
Za Newcastle chytá bývalý anglický reprezentant Nick Pope. V červnu do klubu přišel dvacetiletý francouzský gólman Ewen Jaouen z Remeše za 18,5 milionu eur.