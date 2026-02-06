„Ten led zní zvláštně, jako by byl dutý,“ prohodil jeden z francouzských hokejistů v olympijské vesnici.
Podobnou zkušenost potvrdila i útočnice Estelle Duvinová, opora ženského francouzského týmu, která se na olympijskou plochu dostala při prvním tréninku v hale výstaviště Rho na západě Milána. „Trochu to rezonuje,“ popsala své dojmy pro server franceinfo po úvodním rozbruslení.
Podle kapitánky Lore Baudritové je led momentálně měkčí, než by si hráčky přály.
„V pondělí se docela rychle ničil, ale během zápasů se upravuje každých dvacet minut. Bylo nám řečeno, že by se to mělo postupně zlepšit,“ uvedla. Duvinová dodala, že kvalitu ledu může ovlivňovat i vyšší teplota v hale.
Jiné rozměry, jiné návyky
Větší problém než samotný povrch představují pro některé hráčky rozměry kluziště. Olympijské plochy mají délku 60 metrů a šířku 26 metrů. V severoamerické NHL jsou sice o metr delší, ale stejně široké, zatímco na většině mezinárodních turnajů se hraje na širších kluzištích o šířce 30 metrů.
„Hráčky jsou rychle nalepené na mantinel a jinak jsou řešené i oblouky za brankami,“ popisuje Duvinová, která běžně nastupuje ve švýcarské lize. „Mám ráda prostor, ráda si beru puk do volného prostoru a nabírám rychlost. Na velkých kluzištích je to přirozenější.“
Kapitánka Baudritová přiznává, že nezvyklé jsou i rohy hřiště, ale věří, že adaptace přijde rychle. „Po hodině už si zvyknete. A hlavně všechny týmy to mají stejné,“ připomněla. Týmu mají pomoci i další tréninky, během nichž si hráčky znovu nastaví orientaci na ledě a zvykají si i na tmavší mantinely, na nichž se puk hůře rozlišuje.
Rozměry olympijských kluzišť se staly tématem už v prosinci, kdy je organizátoři oficiálně zveřejnili. Pod tlakem NHL, jejíž hráči se na olympiádě představí poprvé po dvanácti letech, museli své rozhodnutí obhajovat.
„Rozměry se mírně liší od kluzišť NHL, ale plně odpovídají pravidlům Mezinárodní hokejové federace,“ uvedli tehdy organizátoři v prohlášení. Stejné parametry byly použity už na olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 a podle zástupců všech stran nemají tyto rozdíly žádný vliv na bezpečnost ani kvalitu hry.