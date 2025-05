Colorado vedlo od poloviny zápasu, kdy udeřil v oslabení z rychlého protiútoku Josh Manson. Na začátku třetí třetiny zvýšil Nathan MacKinnon svým jedenáctým bodem v sérii (7+4).

Dallas se ale nepoložil. Obrat odstartoval Rantanen švihem zpoza mezikruží. Finský útočník vyrovnal v 54. minutě individuálním průnikem: prosmýkl se mezi dvěma bránícími hráči, obkroužil branku a při jeho pokusu zasunout puk u levé tyčky se kotouč odrazil do sítě od brusle hostujícího obránce Samuela Girarda. Rozdílový gól vstřelil v přesilové hře Wyatt Johnston do odkryté branky v čase 56:04. Postup zpečetil Rantanen při risku Colorada bez gólmana.

Rantanen nasbíral ve druhém zápase za sebou v jedné třetině čtyři body, v sérii si připsal pět gólů a sedm asistencí, což jej vyneslo do čela produktivity play off. Svému bývalému klubu, kde odehrál deset sezon, se tak pomstil za nečekanou lednovou výměnu do Caroliny, odkud v březnu zamířil do Dallasu.

Stars se v semifinále Západní konference utkají s vítězem série Winnipeg – St. Louis.