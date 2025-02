Švédsko se rozloučilo výhrou, proti USA rozhodl útočník Bratt

6:46

Švédští hokejisté nastupovali do svého třetího zápasu na turnaji NHL Four Nations Face-off již s vědomím, že nepostoupí do finále. To si totiž zajistili hráči Kanady a USA. V rozlučkovém duelu tak Seveřané alespoň potěšili své fanoušky výhrou 2:1 nad Spojenými státy, kterou v prvním dějství trefili útočníci Nyquist a Bratt.