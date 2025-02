Tým USA porazil domácí Kanadu, vyostřenou bitvu gigantů rozhodl Guentzel

Bratři Matthew (19) a Brady (7) Tkachukové spolu řádí v americkém dresu na Four Nations. Gól do sítě Finska s nimi slaví obránce Brock Faber (14). | foto: Profimedia.cz

Jen pár vteřin po úvodním buly fanoušky v montrealské aréně Bell Centre dostali do varu bratři Tkachukové. Bodoví lídři USA z předchozího duelu proti Finům se tentokrát ukázali fyzickou hrou, když se v pěstních soubojích postupně poměřili s Brandonem Hagelem a Samem Bannettem. Bitkařskou vložku navíc krátce na to předvedli i J.T. Miller s kanadským obráncem Coltonem Paraykem.

Gólový výčet utkání otevíral v 6. minutě domácí Connor McDavid, kterého vyslal do úniku obránce Drew Doughty. Asistenci si připsal i gólman Kanady Jordan Binnington, ten však čisté konto také dlouho neudržel. Běžela 11. minuta, kdy svou druhou trefou na turnaji srovnával Jake Guentzel. Centr Vegas Jack Eichel z rychlého protiútoku zatáhl puk do útočného pásma a Guentzel se nemýlil zakončením z levého kruhu - 1:1.

Smírný stav následně vydržel do 34. minuty, kdy po chybě v rozehrávce od Sidneyho Crosbyho z brejku 2 na 1 zařídil obrat USA Dylan Larkin. Díky skvělým zákrokům gólmana Connora Hellebuycka, který zastavil 25 z 26 pokusů soupeře, zůstal stav 2:1 pro Spojené státy až do samého závěru duelu. Při finální snaze Kanady o vyrovnání s odvolaným brankářem pak do prázdné klece trefil pojistku svou druhou brankou večera Guentzel a bylo hotovo.

Tým USA po triumfu 6:1 nad Finskem tak zvládl za tři body i druhý start v turnaji a má jistou účast ve finále Four Nations Face-off. Kanada, v jejíž obraně nemocného Calea Makara nahradil povolaný náhradník Thomas Harley a za zraněného Shea Theodorea naskočil pro změnu Travis Sanheim, o případnou finálovou odvetu bude muset zabojovat ve zbývajícím souboji s Finy.

Výsledek

USA - Kanada 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Guentzel (Eichel), 34. Larkin (Boldy), 59. Guentzel (Larkin, Faber) – 6. McDavid (Doughty, Binnington).