McDavid hrdinou, Kanada je zlatá. Finále Four Nations s USA rozhodlo prodloužení

Kanadská radost po vítězné trefě ve finále Four Nations. | foto: Profimedia.cz

V úvodním duelu mezi Kanadou a USA (1:3) v základní skupině turnaje NHL Four Nations Face-off patřil vstup bitkařským soubojům, když během úvodních devíti vteřin hned tři dvojice shodily rukavice. Finálová odveta již ale ve stejném duchu nepokračovala, oba výběry byly hodně soustředěné.

Gólový výčet finálové partie odstartoval už v 5. minutě útočník Kanady Nathan MacKinnon, jenž si od levého mantinelu nabruslil mezi kruhy a propálil vše, co mu stálo v cestě. Herní projev obou táborů byl ovšem vyrovnaný a od 17. minuty bylo srovnané i skóre.

Auston Matthews nahrnul puk před Jordana Binningtona výpadem zpoza brány, před níž se z dorážky nejrychleji zorientoval důrazný Brady Tkachuk - 1:1.

V 28. minutě před Binningtonem opět operovali aktivní útočníci Brady Tkachuk a Matthews. Z dorážky se tentokrát radoval obránce Jake Sanderson a hokejisté USA šli poprvé do vedení. Krátce nato rozhodčí poprvé v zápase vylučovali, když se podrážením provinil Vincent Trocheck. Kanada však přesilovku nedokázala využít a na vyrovnání nedosáhla ani při následné velké šanci kapitána Sidneyho Crosbyho, před kterým u odkryté brány puk odpaloval bek Jaccob Slavin.

Podruhé do kabin se ale nakonec přeci jen šlo za smírného stavu. V 34. minutě Mitch Marner se Samem Bennettem ve středním pásmu vybojovali puk a po rychlém překřížení druhý jmenovaný střelou pod horní tyč dokázal překonat Connora Hellebuycka.

Ve třetí třetině, kdy již kvůli zdravotním potížím na led nenastupoval útočník USA Matthew Tkachuk, bylo hodně vidět, že nikdo nechce udělat chybu. Stav 2:2 tak vydržel až do prodloužení, které se hrálo stejně jako play off NHL 5 na 5 do rozhodnutí.

V úvodních nastavených minutách byl z obou gólmanů více vytížený Kanaďan Binnington, který se blýskl těžkými zákroky proti Matthewsovi a Brady Tkachukovi. Udržel tak výběr kolébky hokeje ve hře a v 69. minutě mohl oslavně zvedat ruce nad hlavu poté, co po vyhraném buly v útočném pásmu zápas rozhodl jeho hvězdný spoluhráč Connor McDavid. Mitch Marner našel kapitána Edmontonu z pohledu USA trestuhodně volného mezi kruhy a slavná „97“ se v zakončení nemýlila.

Connor McDavid se zlatou medailí.

Nebylo překvapením, že první hvězdou finále byl zvolen McDavid.

Nejužitečnějším hráčem celého turnaje byl pro změnu zvolen jeho parťák Nathan MacKinnon, trofej pro vítěze za Kanadu přebíral kapitán Sidney Crosby.