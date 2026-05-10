Vladař a Flyers mají po sezoně. Colorado poprvé prohrálo, Nečas se neprosadil

Flyers přitom před domácími diváky začali dobře, když je na konci 8. minuty poslal do vedení poprvé v play off přesně mířící Tyson Foerster.
Jenže Hurricanes dokázali otočit vývoj zápasu na svou stranu. Po polovině druhé třetiny srovnal na 1:1 Jackson Blake a v čase 44:13 překonal Vladaře se sedmi góly jeden ze dvou nejlepších střelců letošních bojů o Stanleyův pohár Logan Stankoven.
Klub z Pensylvánie si prodloužení vynutil brankou, která padla o devadesát devět sekund později, když z mezikruží přesně pálil nehlídaný Alex Bump.
Carolinu pak do finále Východní konference poslal po necelý šesti minutách prodloužení podruhé v zápase úspěšný Blake. Střelecký pokus dvaadvacetiletého Američana doskákal za Vladařova záda po kontaktu s jeho lapačkou.
Hokejisté Hurricanes tak zvládli všech osm zatím odehraných duelů v play off, což se jim podařilo jako prvnímu týmu NHL od roku 1987, kdy se vyřazovací část hraje kompletně na čtyři vítězná utkání.
Za první výhrou v sérii proti Avalanche nasměřovali Minnesotu tříbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a obránce Brock Faber (1+2), skvělý výkon v brankovišti předvedl i Švéd Jesper Wallstedt.
Wild rozhodli o výsledku už během první poloviny zápasu, kdy soupeři z Denveru dali tři góly.
Rodák z Nového Města na Moravě Nečas odehrál ze všech forvardů Colorada nejvíce času, téměř 25 minut, měl tři střely na branku, dva hity, hodnocení účasti na ledě minus jedna a nebodoval.
Výsledky
15:11 Kaprizov (Faber, Q. Hughes)
16:44 Q. Hughes (Zuccarello, Kaprizov)
24:23 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
33:31 Faber (Tarasenko, McCarron)
59:56 Boldy (Faber)
33:11 MacKinnon (Landeskog, Kadri)
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, J. Middleton – Boldy, Jurov, M. Johansson – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno (A).
Wedgewood (25. Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – N. Roy, Kadri, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Thomas John Luxmore – Scott Cherrey, Jesse Marquis
Počet diváků: 19236
Stav série: 1:2
07:50 Foerster (Zegras, Martone)
45:52 Bump (Konecny, Dvorak)
32:35 Blake (K. Miller, Hall)
44:13 Stankoven (Hall, Blake)
65:31 Blake (Hall, Jaccob Slavin)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Bonk – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Zegras, Martone – Grundström, Barkey, Luchanko – Glendening, Couturier (C), Hathaway.
Andersen (Bussi) – Jaccob Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Rozhodčí: Lambert, McCauley – Fornier, MacPherson
Počet diváků: 19394
Stav série: 0:4