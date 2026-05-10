Vladař a Flyers mají po sezoně. Colorado poprvé prohrálo, Nečas se neprosadil

Autor: ,
  7:08aktualizováno  7:08
Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem ani ve čtvrtém utkání 2. kola play off NHL nestačila na Carolinu 2:3 v prodloužení. Hurricanes tak zůstávají ve vyřazovacích bojích neporažení, především však ovládli sérii s Flyers 4:0 a jsou ve finále Východní konference. Vladař zapsal 37 zákroků a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Colorado prohrálo s Minnesotou 1:5 a poprvé v play off neuspělo, stále ale vede 2:1 na zápasy. Martin Nečas nebodoval.
Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po...

Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po vypadnutí z play off. | foto: AP

Útočník Colorada Martin Nečas uhání s pukem před obráncem Minnesoty Brockem...
Rozhodčí uklidňují potyčku mezi hráči Minnesoty a Colorada.
Ryan Hartman slaví s kolegy z Minnesoty vedení nad Coloradem.
Útočník Colorada Parker Kelly testuje minnesotského brankáře Jespera Wallstedta.
9 fotografií

Flyers přitom před domácími diváky začali dobře, když je na konci 8. minuty poslal do vedení poprvé v play off přesně mířící Tyson Foerster.

Jenže Hurricanes dokázali otočit vývoj zápasu na svou stranu. Po polovině druhé třetiny srovnal na 1:1 Jackson Blake a v čase 44:13 překonal Vladaře se sedmi góly jeden ze dvou nejlepších střelců letošních bojů o Stanleyův pohár Logan Stankoven.

Klub z Pensylvánie si prodloužení vynutil brankou, která padla o devadesát devět sekund později, když z mezikruží přesně pálil nehlídaný Alex Bump.

Carolinu pak do finále Východní konference poslal po necelý šesti minutách prodloužení podruhé v zápase úspěšný Blake. Střelecký pokus dvaadvacetiletého Američana doskákal za Vladařova záda po kontaktu s jeho lapačkou.

Jackson Blake z Caroliny posílá puk přes obránce Philadelphie Rasmuse Ristolainena mezi lapačku a masku Dana Vladaře, a zařizuje tak Hurricanes výhru v prodloužení.

Hokejisté Hurricanes tak zvládli všech osm zatím odehraných duelů v play off, což se jim podařilo jako prvnímu týmu NHL od roku 1987, kdy se vyřazovací část hraje kompletně na čtyři vítězná utkání.

Za první výhrou v sérii proti Avalanche nasměřovali Minnesotu tříbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a obránce Brock Faber (1+2), skvělý výkon v brankovišti předvedl i Švéd Jesper Wallstedt.

Wild rozhodli o výsledku už během první poloviny zápasu, kdy soupeři z Denveru dali tři góly.

Rodák z Nového Města na Moravě Nečas odehrál ze všech forvardů Colorada nejvíce času, téměř 25 minut, měl tři střely na branku, dva hity, hodnocení účasti na ledě minus jedna a nebodoval.

Výsledky

NHL
10. 5. 2026 3:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly:
15:11 Kaprizov (Faber, Q. Hughes)
16:44 Q. Hughes (Zuccarello, Kaprizov)
24:23 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
33:31 Faber (Tarasenko, McCarron)
59:56 Boldy (Faber)
Góly:
33:11 MacKinnon (Landeskog, Kadri)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, J. Middleton – Boldy, Jurov, M. Johansson – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno (A).
Sestavy:
Wedgewood (25. Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – N. Roy, Kadri, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Thomas John Luxmore – Scott Cherrey, Jesse Marquis

Počet diváků: 19236

Stav série: 1:2

NHL
10. 5. 2026 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:3P (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
07:50 Foerster (Zegras, Martone)
45:52 Bump (Konecny, Dvorak)
Góly:
32:35 Blake (K. Miller, Hall)
44:13 Stankoven (Hall, Blake)
65:31 Blake (Hall, Jaccob Slavin)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Bonk – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Zegras, Martone – Grundström, Barkey, Luchanko – Glendening, Couturier (C), Hathaway.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Jaccob Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Lambert, McCauley – Fornier, MacPherson

Počet diváků: 19394

Stav série: 0:4

Vstoupit do diskuse

Úhel pohledu

Prezident poskytl argument pro svou neúčast na summitu NATO. Zbývají mu dvě malé naděje

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Válka na Ukrajině se chýlí ke konci, řekl Putin. Chce, aby za Evropu mluvil Schröder

Ruský vládce Vladimir Putin

Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Skotský premiér vyzval k nezávislosti země před příštími britskými volbami

Skotský premiér a lídr SNP John Swinney (30. března 2025)

Obrazem

OBRAZEM: Třaskavé derby s ostudným závěrem. Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště a zápas byl ukončen

Slávističtí fotbalisté byli pár minut od titulu, když jim oslavy překazili...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Přátelství navzdory nové železné oponě. Fico potkal Putina, na přehlídce nebyl

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na spolupráci s Magyarem se těším, pomůže obnovit V4, doufá Babiš

Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh...

Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání

Finský obránce Mikko Lehtonen s pukem před Adamem Klapkou

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.