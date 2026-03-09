Zacha v NHL vstřelil další hattrick, Nečas po olympiádě poprvé nebodoval

Útočník Pavel Zacha svým druhým hattrickem v této sezoně NHL neodvrátil porážku hokejistů Bostonu v nedělním utkání s Pittsburghem 4:5 v prodloužení. Za Bruins se střelecky prosadil také David Pastrňák. Martin Nečas v sedmém zápase po olympijské pauze poprvé nebodoval, hokejisté Colorada i tak porazili Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský útočník Nathan MacKinnon.
Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice.

Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice. | foto: AP

Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) slaví se spoluhráči na střídačce gól do...
Pavel Zacha z Bostonu slaví se spoluhráči gól proti Pittsburghu.
Devon Toews z Colorado Avalanche u puku bráněný Bobbym Brinkem (Minnesota Wild).
Danila Yurov (Minnesota Wild) střílí na brankáře Scotta Wedgewooda (Colorado...
Zacha navázal na svůj první hattrick v zámořské soutěži, který zaznamenal 10. ledna při vysoké výhře 10:2 nad New York Rangers. V tomto ročníku NHL se žádný jiný český hokejista z třígólového utkání neradoval.

Osmadvacetiletý rodák z Brna, který kvůli zranění přišel o olympijské hry v Miláně, otevřel svůj střelecký účet v 10. minutě ranou bez přípravy v početní převaze Bruins. Do dvoubrankového vedení dostal Boston těsně před polovinou zápasu, kdy se blýskl bekhendovou kličkou. A hattrick zkompletoval v čase 48:34, kdy po předchozím vyrovnání Pittsburghu na 3:3 svým devatenáctým gólem v sezoně poslal hosty ještě jednou do vedení.

„V tu chvíli to byl dobrý pocit, když se mi podařilo dát i třetí gól. Ale po prohře už na to nemyslíte, tím spíš, když jsme po většinu utkání vedli. Radost ze mě nějak vyprchala,“ přiznal Zacha, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Český útočník bodoval v pátém utkání v řadě, během nichž nasbíral osm bodů (4+4).

Pastrňák se gólově prosadil poprvé po restartu NHL po olympijské pauze, a to až v šestém zápase. Ve 33. minutě po chybné rozehrávce brankáře Penguins Arturse Šilovse u zadního mantinelu zakončil bekhendem do prázdné klece a zvýšil na 3:0.

Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) slaví se spoluhráči na střídačce gól do sítě Minnesota Wild ve druhé třetině.
Pavel Zacha z Bostonu slaví se spoluhráči gól proti Pittsburghu.
Devon Toews z Colorado Avalanche u puku bráněný Bobbym Brinkem (Minnesota Wild).
Danila Yurov (Minnesota Wild) střílí na brankáře Scotta Wedgewooda (Colorado Avalanche).
Prodloužení si na startu závěrečné desetiminutovky vynutil druhým gólem v zápase Anthony Mantha. Bonusový bod zařídil Pittsburghu po pouhých 17 sekundách nastavení Tommy Novak.

Boston bodoval v jedenáctém z posledních třinácti zápasů a ve Východní konferenci mu patří osmá pozice. Na Pittsburgh ztrácí ve vyrovnaném středu tabulky dva body.

Kanonýr Colorada Nečas po návratu z Milána zaznamenal impozantních 14 bodů, v neděli však ze šesti střel ani jednou nepřekonal švédského gólmana Minnesoty Jespera Wallstedta.

Druhý muž kanadského bodování a člen stříbrného olympijského týmu Kanady na nedávných hrách MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě. Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení.

Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.

Famózní gólovou podívanou a zároveň mimořádně emotivní zápas, v němž rozhodčí i po pěti hromadných bitkách rozdali 102 trestných minut, sledovali diváci v KeyBank Center v Buffalu, kde domácí Sabres ovládli přestřelku s Tampou Bay po dvou velkých zvratech 8:7.

Za Sabres se dvěma brankami v utkání prezentovali hned tři hokejisté: Jason Zucker, Alex Tuch a Josh Doan, jenž byl i autorem vítězného gólu. Čtyři asistence měl střelec rozhodující branky loňského mistrovství světa ve Stockholmu v barvách USA Tage Thompson. Buffalo zvítězilo posedmé v řadě a na Východě je druhé, když po přímém souboji přeskočilo právě Lightning v čele Atlantické divize.

Anaheim, za který dostal v brankovišti přednost před českou olympijskou jedničkou Lukášem Dostálem Fin Ville Husso, prohrál doma se St. Louis 0:4. Blues vyhráli počtvrté v řadě. Už pátou nulu v sezoně a sedmou v kariéře si připsal gólman Joel Hofer. Kapitán Ducks Radko Gudas odehrál téměř třináct minut a měl po dvou vyslaných a zblokovaných střeleckých pokusech.

Vegas s Tomášem Hertlem nestačilo na Edmonton 2:4. Odchovanec pražské Slavie měl nelichotivou osobní bilanci, byl při třech obdržených gólech za zhruba šestnáctiminutový pobyt na ledě. Vítěznou branku zaznamenal v čase 51:53 Leon Draisaitl. Za Oilers měl dvě asistence Connor McDavid, který se tak dostal na 108 bodů v sezoně.

Výsledky

NHL
9. 3. 2026 0:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
03:20 Seider (P. Kane, Copp)
26:37 J. van Riemsdyk (Seider, P. Kane)
50:24 Shine (J. van Riemsdyk, Seider)
Sestavy:
Markström (Allen) – Kovacevic, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Dadonov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Gibson (41. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Kasper, Finnie – Brandsegg-Nygård, Compher, Appleton – Shine, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: K. Nicholson, Ch. Rooney – B. Kovachik, J. Deschamps

Počet diváků: 16514

NHL
9. 3. 2026 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Góly:
Góly:
24:22 Kyrou (Neighbours, C. Fowler)
30:07 Drouin (Broberg, Snuggerud)
32:11 Snuggerud (R. Thomas, Holloway)
55:58 Suter (Bučněvič, Holl)
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), Granlund, Sennecke – McTavish, Poehling, Vatrano – R. Johnston, Washe, Viel.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg (A), Kessel, C. Fowler, Mailloux, Tucker, Holl – Holloway, R. Thomas (A), Snuggerud – Drouin, Suter, Bučněvič – Neighbours (A), Dvorský, Kyrou – Toropčenko, Finley, Sundqvist.

Rozhodčí: Brenk, Samuels-Thomas – Smith, Gawryletz

Počet diváků: 16214

NHL
9. 3. 2026 2:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly:
33:08 Hanifin (Marner)
56:44 Eichel (Marner)
Góly:
23:20 Frederic (Bouchard, C. Dach)
42:34 Podkolzin
51:53 Draisaitl (McDavid)
58:03 K. Kapanen (McDavid, Ekholm)
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Bowman – Howden, Marner (A), Dorofejev – Saad, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Walman, Murphy, Nurse (A), Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Roslovic, Draisaitl (A) – Savoie, J. Dickinson, K. Kapanen – C. Dach, Frederic, Samanski.

Rozhodčí: Sutherland, Skilliter – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 17960

NHL
8. 3. 2026 23:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)
Góly:
08:26 Doan (T. Thompson, Byram)
22:13 Zucker (Dahlin, T. Thompson)
25:10 Tuch (T. Thompson, Östlund)
31:07 Tuch (Byram)
46:12 Carrick (Benson, Kesselring)
51:03 Dahlin (T. Thompson, Byram)
54:29 Zucker (McLeod)
55:43 Doan (Zucker, Dahlin)
Góly:
27:55 Perry (Kučerov, D. Raddysh)
32:25 Kučerov (D. Raddysh)
34:46 Girgensons (Gourde, Moser)
37:37 Moser (C. Geekie)
40:59 Kučerov (Hagel, Moser)
45:46 Point
49:48 Hagel (D. Raddysh, Kučerov)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, Hedman (C), D'Astous, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Girgensons, Cirelli, Hagel – Holmberg, Gourde, Bjorkstrand – Perry, C. Geekie, Sabourin.

Rozhodčí: Furtlatt, Pochmara – Faucher, Daisy

Počet diváků: 19070

NHL
8. 3. 2026 23:00
Dallas Stars Dallas Stars : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:3P (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly:
16:40 Bastian (Bichsel, Bäck)
40:42 Bourque (Bunting)
49:40 Hryckowian (Bourque, Lindell)
60:22 Heiskanen (Duchene)
Góly:
06:59 Bertuzzi (Levšunov, Nazar)
08:41 Rinzel (Teräväinen, O. Moore)
58:40 Bedard (Teräväinen, Nazar)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn (C) – Bunting, Hryckowian, Erne – Blackwell, Bäck, Bastian.
Sestavy:
A. Söderblom (Commesso) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Levšunov – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Mangiapane, O. Moore, Michejev – Lardis, Donato, Slaggert.

Rozhodčí: Luxmore, Hiff – Flemington, O'Quinn

Počet diváků: 18532

NHL
8. 3. 2026 19:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:2N (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
32:19 MacKinnon (Kadri)
52:39 N. Roy (Kulak, Kiviranta)
65:00 MacKinnon
Góly:
44:17 Kaprizov (Q. Hughes, Eriksson Ek)
47:01 Sturm (Faber)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – Kadri, Nelson, Colton – Brindley, N. Roy, Kelly – Kiviranta, Drury, Bardakov.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Brink, Eriksson Ek (A), Boldy – Tarasenko, Jurov, Trenin – Sturm, McCarron, M. Foligno.

Rozhodčí: Hebert, Blandina – Tobias, Mahon

Počet diváků: 18148

NHL
8. 3. 2026 21:30
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Boston Bruins Boston Bruins 5:4P (0:1, 1:2, 3:1 - 1:0)
Góly:
34:44 Činachov (Rakell, E. Karlsson)
46:02 Dewar (Shea, Šilovs)
46:35 Mantha (Novak, Solovjov)
51:18 Mantha (Wotherspoon, E. Karlsson)
60:17 Novak
Góly:
09:27 Zacha (M. Geekie, McAvoy)
28:47 Zacha (Arvidsson, Aspirot)
32:23 Pastrňák (E. Lindholm)
48:34 Zacha (Arvidsson, Aspirot)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Solovjov, Girard – Rust (A), Rakell, Činachov – Koivunen, Novak, Mantha – A. Hayes, Kindel, Söderblom – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm, Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Eyssimont – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: St. Laurent, MacDougall – Baker, McNamara

Počet diváků: 18029

