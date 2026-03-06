V NHL se uzavírají přestupy. Kdo mění klub a budou se stěhovat i Češi?

V noci ze čtvrtka na pátek se udál zřejmě zatím největší trejd. Po 17 letech skončil ve Washingtonu zkušený obránce John Carlson. Nově se stane parťákem Radka Gudase, Lukáše Dostála a Petra Mrázka v Anaheimu. Capitals naopak obdrželi volby v letošním a příštím draftu.
Velmi aktivní je na trhu Buffalo, které si v této sezoně vede nad očekávání a cítí šanci na úspěch v play off. Z New York Rangers získalo útočníka Sama Carricka, defenzivní řady nově doplní Logan Stanley a Luke Schenn, kteří přišli z Winnipegu.
Jets na oplátku získali forvarda Isaka Roséna, beka Jacoba Brysona a dvě draftové volby. Ty pro letošek a rok 2028 získal také Vancouver, který poslal do Columbusu útočníka Conora Garlanda.
Bude se poslední den přestupů týkat i Čechů? Zajímavý by mohl pro týmy aspirující na Stanley Cup být třeba útočník David Kämpf, jenž po konci v Torontu podepsal poměrně skromný kontrakt s Canucks. Nezabírá tak příliš prostoru pod platovým stropem.
Nebo dojde na zadáka Radima Mrtku, jenž zatím zůstává v Buffalu, protože obránce Colton Parayko odmítl výměnu do Sabres, či případně na jiné mladé hráče?
Přední výměny před uzávěrkou přestupů v NHL
John Carlson (obránce, Washington -> Anaheim)