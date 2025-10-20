Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Chytil nedohrál po tvrdém hitu

Poprvé Pastrňák (22:10, 2+0, +/-: 0, 5 střel) proti Vaněčkovi uspěl v 15. minutě během přesilové hry, když se k němu dostal puk a z bezprostřední blízkosti pohotově našel mezírku u pravé tyčky.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 6z. - 10b. (4+6)
2. Pastrňák (BOS), 7z. - 8b. (4+4)
3. Hertl (VGK), 6z. - 6b. (3+3)
4. Zacha (BOS), 7z. - 6b. (1+5)
5. Chytil (VAN), 6z. - 3b. (3+0)
Asistenci u akce na průběžných 1:1 bral i Pavel Zacha (19:29, 0+1, +/-: 0). Podruhé v zápase a počtvrté v letošní sezoně česká „88“ slavila v 26. minutě poté, co po výměně puku s Maratem Chusnutdinovem proměnila brejk 2 na 1.
Vedení ale Bostonu vydrželo jen do 36. minuty, kdy za Utah srovnal Clayton Keller. Stav 2:2 pak rozsekl v 51. minutě po ztrátě puku Bruins v obranném pásmu domácí Dylan Guenther. Brankář Vaněček, jenž dostal místo jedničky Karla Vejmelky šanci podruhé v sezoně, zastavil 24 z 26 střel a pomohl týmu Mammoth k uhájení vítězství.
Na Filipa Chytila (5:02, +1, 1 střela) si v poslední minutě úvodní části hry počkal ve středním pásmu domácí tvrďák Tom Wilson a šestadvacetiletého rodáka z Kroměříže po odehrání puku srazil na led. Rozhodčí útočníka Washingtonu za zákrok nepotrestali ani po kontrole u videa. Chytilovi, jehož kariéru v minulých letech zbrzdily otřesy mozku, museli z ledu pomoci spoluhráči.
Hit Wilsona na Chytila:
Vancouver s Filipem Hronkem (21:55, +/-: 0) v obraně vedl ve 25. minutě ve Washingtonu už 4:0. Capitals ještě dokázali zápas zdramatizovat, ale o třetí venkovní výhru Canucks nepřipravili.
Utkání Chicaga s Anaheimem bylo dlouho soubojem brankářů Spencera Knighta a Lukáše Dostála. Jako první inkasoval až v 50. minutě hostující Dostál, kterého překonal Frank Nazar.
Anaheim kapitána Radka Gudase (14:02, -1) si ale ze závěrečného tlaku vynutil vyrovnání. V čase 59:24 během početní výhody poslal duel do prodloužení Mason McTavish. V 63. minutě se však podruhé radovali domácí. Výhru Blackhawks trefil Ryan Donato. Asistenci bral Connor Bedard, jenž během duelu celkově devětkrát střelecky prověřil Dostála (kryl 28 z 30 střel).
Už pátou výhru v řadě urvali ve formě hrající hokejisté Detroitu. Naposledy porazili 4:2 Edmonton, když se dvakrát trefili kapitán Dylan Larkin (2+2) a nováček Emmitt Finnie (2+1) slavící své premiérové trefy začínající kariéry.
Hostující kapitán Connor McDavid naopak vyšel naprázdno a odcházel do kabin rozladěn po třetí prohře Oilers za sebou. Český útočník David Tomášek poprvé v sezoně v sestavě kanadského celku chyběl a plnil jen roli náhradníka.
Výsledky
33:42 Leonard (Wilson, D. Strome)
49:01 Chychrun (Lapierre, Sandin)
57:46 Carlson (D. Strome, Wilson)
00:59 Elias Pettersson (Garland)
17:11 T. Myers
17:52 Sherwood (Garland, Q. Hughes)
24:54 Blugers (E. Kane, T. Myers)
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, M. Roy – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, McMichael, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Garland – E. Kane, Chytil, Lekkerimäki – O'Connor, Blugers, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Barton, Jackson
Počet diváků: 17018
28:51 Larkin (Chiarot, Raymond)
31:54 Finnie (Bernard-Docker, Larkin)
37:05 Larkin (Finnie, Gibson)
58:38 Finnie (Raymond, Larkin)
32:25 Philp (Podkolzin, Kulak)
47:33 Draisaitl (Kulak, Ekholm)
Gibson (Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Brandsegg-Nygård – J. van Riemsdyk, Copp, Rasmussen – Appleton, Compher, Berggren.
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Draisaitl, McDavid (C), Mangiapane – Podkolzin, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Frederic, Philp, K. Kapanen – Howard, Henrique, Savoie.
Rozhodčí: Furlatt, Kea – Berg, Kelly
Počet diváků: 19515
49:43 Nazar (Kaiser, Donato)
62:58 Donato (Bedard, Rinzel)
59:24 McTavish (Terry, LaCombe)
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic (A), Crevier, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Levšunov – Burakovsky, Bedard, Bertuzzi (A) – Michejev, Nazar, Teräväinen – Reichel, Donato, Slaggert – C. Dach, Greene.
Dostál (Mrázek) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Minťukov, I. Moore – Killorn (A), Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Terry, Granlund, Vatrano – Poehling, Colangelo.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Luxmore – Flemington, Marquis
Počet diváků: 16262
04:20 L. Cooley (Schmaltz, Keller)
35:56 Keller (Schmaltz, Cole)
50:37 Guenther (Peterka)
14:36 Pastrňák (Zacha, McAvoy)
25:46 Pastrňák (Chusnutdinov)
Vaněček (Vejmelka) – Sergačjov (A), Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Korpisalo (Swayman) – Lohrei, McAvoy (A), Harris, Peeke, Zadorov, Jokiharju – M. Geekie, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Chusnutdinov, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Eyssimont – Beecher, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Chmielewski, Schrader – Tobias, O ́Quinn
Počet diváků: 12478