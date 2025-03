Hezké gesto Ovečkina. Spoluhráče zavolal zpátky na led, aby vzdali hold soupeři

„Bylo to skvělé. Myslím, že si Fleury veškerou chválu zaslouží, jelikož stále hraje výtečně,“ řekl na adresu čtyřicetiletého gólmana kouč Minnesoty John Hynes. „Je to výborný spoluhráč a vždycky to byl náročný soupeř.“

Fleury hraje svou jedenadvacátou sezonu, v Minnesotě je od roku 2021. Za svou kariéru nastoupil k celkem 1048 zápasům a vyhrál 573 z nich. V obou statistkách je druhý pouze za Martinem Brodeurem, jenž má však enormní náskok.

Je symbolické, že Fleurymu vzdal hold právě devětatřicetiletý Ovečkin, pro změnu legenda mezi útočníky, která však v posledních letech čelí kritice kvůli své podpoře Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina.

Navzdory tomu však jeho gesto vzbudilo jen pozitivní reakce.

„Jejich vztah je takovou směsicí lásky a nenávisti, ale ve výsledku se navzájem respektujete. I díky všem těm bitvám, které spolu odehráli, když byl Fleury ještě v Pittsburghu,“ připomněl útočník Minnesoty Marcus Foligno někdejší slavnou rivalitu Pittsburghu, kde Fleury strávil 13 sezon, právě s Capitals.

Zatímco Fleury se na první místo gólmanských statistik neprobojuje, Ovečkin nadále usiluje překonání střeleckého rekordu Waynea Gretzkého. K překonání mety 894 zásahů už mu zbývá pouze šest branek.