Pastrňák, Nečas i Hronek se zapsali gólem a asistencí. Dva z nich slavili výhru

Nečas otevřel účet utkání v Seattlu 30. gólem v sezoně. Ve 4. minutě využil přihrávku Nathana MacKinnona, kterou protečoval Devon Toews. Sedmadvacetiletý útočník se podepsal i pod vítěznou trefu Avalanche. Po Nečasově průniku a jeho přihrávce se prosadil druhý nejproduktivnější hráč ligy MacKinnon. V utkání nasbíral čtyři body (1+3) a aktuálně jich má na kontě 108, o dva méně než vedoucí Connor McDavid z Edmontonu.
Colorado zvítězilo v šestém utkání z posledních sedmi a nadále vévodí tabulce NHL, Seattle neuspěl počtvrté za sebou.
Osmadvacetiletý Hronek zapsal asistenci po nahození od modré čáry, po kterém doputoval kotouč do sítě po tečích Marca Rossiho a Brocka Boesera, označeného za autora prvního gólu utkání. Predators se následně dostali do vedení 3:1, které až v 56. minutě zkorigoval Rossi.
Hronek pak poslal zápas do prodloužení v čase 58:59 při hře bez brankáře svým sedmým gólem v sezoně. V nájezdech o druhém bodu pro domácí Vancouver rozhodl Jake DeBrusk.
Boston se San Jose prohrával po gólu švédského útočníka Williama Eklunda ze 49. minuty už 0:4. Pouhých deset sekund po jeho brance se poprvé mohli radovat i Bruins poté, co Pastrňák našel bekhendovou zadovkou u modré čáry Frasera Mintena, který skóroval střelou po zemi.
Pastrňák, jenž krátce před zápasem oslavil narození druhé dcery, si 24. gól v sezoně připsal 53 sekund před koncem třetí třetiny. Pohotovou ranou bez přípravy stanovil v početní převaze konečné skóre. Ještě před poslední sirénou pak dostal za účast v hromadné potyčce osobní trest na deset minut za nesportovní chování.
Bruins, za které nastoupil i Pavel Zacha a připsal si tři střely na branku, nebodovali poprvé po třech zápasech a ve Východní konferenci jsou osmí. Boston prohrál doma prvně od 23. prosince po sérii 13 vítězství.
08:38 Jankowski
23:53 Snuggerud (Holloway, C. Fowler)
55:12 Snuggerud (Holloway, R. Thomas)
59:09 Bučněvič (Finley, Toropčenko)
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, Neighbours (A) – Bučněvič, Suter, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: Pochmara, McIsaac – Faucher, Daisy
Počet diváků: 18562
08:40 Boeser (Rossi, Hronek)
55:55 Rossi (Öhgren)
58:59 Hronek (Boeser, Rossi)
DeBrusk
18:28 Jost (J. Barron, Svečkov)
25:20 Jost (Josi, Ufko)
34:06 Matthew Wood
Tolopilo (Lankinen) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – E. Kane, Elias Pettersson (A), O'Connor – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Douglas, Räty, DeBrusk.
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Marchessault – F. Forsberg, Haula, Evangelista – R. Schaefer, Matthew Wood, L'Heureux – Jost, Svečkov, Wiesblatt.
Rozhodčí: Schlenker, MacPhee – Alphonso, Knorr
Počet diváků: 18521
20:49 Guentzel (Kučerov, Perry)
41:35 Goncalves (Point)
56:22 Goncalves (Point, Kučerov)
56:55 Guentzel (Cirelli)
47:05 Compher (DeBrincat, P. Kane)
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), D. Raddysh, D'Astous, Carlile – Goncalves, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Guentzel – Bjorkstrand, Gourde, Holmberg – Perry, Girgensons, Sabourin.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Faulk, A. Johansson, Bernard-Docker – DeBrincat, Compher, P. Kane – Finnie, Kasper, Raymond (A) – Brandsegg-Nygård, Rasmussen, Appleton – J. van Riemsdyk, Dries, Shine.
Rozhodčí: St. Laurent, Nicholson – Suchánek, Murray
Počet diváků: 19092
16:14 Cyplakov (Bjugstad)
21:36 Nemec (L. Hughes, Markström)
49:38 J. Hughes (Bratt, Hamilton)
59:56 L. Hughes (Bratt, J. Hughes)
05:04 Beecher (Gridin)
14:07 Bahl (Määttä, Klapka)
20:54 Beecher
36:48 Šarangovič (R. Strome, Olofsson)
44:10 Backlund (Farabee, Pachal)
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Wolf (D. Cooley) – Määttä, Bahl (A), Brzustewicz, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Farabee, Backlund (C), Coleman (A) – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Coronato, Frost, Gridin – Klapka, Beecher, Zary.
Rozhodčí: Furlatt, Sullivan – Oliver, Brisebois
Počet diváků: 15388
08:41 Sissons (Bowman)
25:02 Dorofejev (Korczak, Bowman)
29:20 Marner (Dorofejev)
44:35 Dorofejev (Marner)
46:19 Eichel (Barbašov, Theodore)
59:00 McNabb (Eichel)
28:26 Rakell (Rust, Shea)
36:21 Kindel (Mantha, Shea)
Hill (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel, Stone – Dorofejev, Hertl, Marner – Howden, Sissons, Bowman – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang, Solovjov, Clifton – Činachov, Rakell, Rust – Mantha, Novak, Koivunen – E. Söderblom, Kindel, A. Hayes – Dewar, Lizotte, Acciari.
Rozhodčí: Rooney, Samuels-Thomas – Murchison, Gawryletz
Počet diváků: 17949
33:36 R. Evans (Stephenson)
03:45 Nečas (D. Toews, MacKinnon)
12:54 MacKinnon (Nečas, D. Toews)
18:48 N. Roy (Nelson, MacKinnon)
37:11 Kadri (Malinski, MacKinnon)
52:41 Kiviranta (Manson, Kelly)
Daccord (21. Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Lindgren, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Kakko, S. Wright, Catton – Melanson, Meyers, Winterton.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Kadri – Ničuškin, Nelson, Blankenburg – Brindley, N. Roy, Kelly – Kiviranta, Drury, Bardakov.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Beau Halkidis – Travis Toomey, Mark Shewchyk
Počet diváků: 17151
01:23 Benn (Heiskanen, Steel)
13:09 Steel (Duchene, Bourque)
15:11 J. Robertson
25:43 W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen)
26:15 J. Robertson (W. Johnston, Heiskanen)
41:32 Benn (J. Robertson, W. Johnston)
58:57 Duchene (Blackwell, Lindell)
27:53 Bouchard (K. Kapanen, Draisaitl)
31:57 J. Dickinson (Ekholm, Roslovic)
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, T. Myers, Bichsel – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn – Bunting, Hryckowian, Erne – Bäck, Hyry, Blackwell.
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Walman, Murphy, Nurse, Stastney – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Roslovic – Savoie, J. Dickinson, K. Kapanen – Henrique, Samanski, Frederic.
Rozhodčí: TJ Luxmore, Justin Kea – Ryan Gibbons, Kilian McNamara
7:19 Maccelli
30:46 Matthews (Knies, Nylander)
36:26 Tavares (Knies, Maccelli)
40:36 Nylander (Knies, Maccelli)
48:35 Groulx (Carlo)
58:12 Knies (Nylander)
12:19 C. Gauthier (LaCombe, Sennecke)
14:26 I. Moore (Harkins)
22:55 Minťukov (Poehling, Viel)
59:34 Killorn (Viel, Trouba)
Woll (Stolarz) – Rielly, Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, P. Myers – Cowan, Matthews (C), Nylander – Knies, Tavares, Domi – Maccelli, Groulx, N. Robertson – Pezzetta, Quillan, Järnkrok.
Dostál (Husso) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Helleson, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson, C. Gauthier – Granlund, McTavish, Sennecke – Killorn, Poehling, Viel – Harkins, Washe.
Rozhodčí: Chmielewski, Dunning – Mills, Flemington
Počet diváků: 18456
41:28 Bennett (Reinhart, Samoskevich)
62:20 Reinhart (M. Tkachuk, Benning)
33:01 Fantilli (Marchment)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Benning, Sebrango, Kulikov – Luostarinen, Rodrigues, Reinhart (A) – Greer, Bennett, M. Tkachuk (A) – Reinhardt, Nosek, Samoskevich – J. Boqvist, Kunin, Hinostroza.
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Severson – C. Sillinger, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Garland – Marchment, Coyle (A), Olivier – Voronkov, Jenner (C), Lundeström.
Rozhodčí: Beach, Markovic – Cherrey, Berg
Počet diváků: 18686
22:21 I. Rosén (Bryson, Nyquist)
37:49 Connor (Scheifele, Salomonsson)
44:19 Vilardi (Lowry, Perfetti)
01:08 Fox (Zibanejad)
27:36 Lafrenière (Borgen, Perreault)
41:15 Kartye (M. Robertson, Schneider)
46:57 Perreault (Schneider, Lafrenière)
51:08 Edström (Trocheck, Sheary)
59:09 Laba (Kartye, Trocheck)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Cuylle, Trocheck (A), Edström – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Pärssinen, Brodzinski.
Rozhodčí: Syvret, Blandina – Apperson, MacPherson
Počet diváků: 13763
48:30 Minten (Pastrňák, Chusnutdinov)
59:08 Pastrňák (McAvoy, Mittelstadt)
05:57 Misa (Eklund, Toffoli)
34:15 Toffoli (Celebrini, Orlov)
43:13 Graf (Wennberg)
48:20 Eklund (S. Dickinson, Misa)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – Graf, Celebrini, W. Smith – Sherwood, Wennberg (A), Gaudette – Toffoli (A), Misa, Eklund – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Stephen Hiff – Tommy Hughes, Dan Kelly
Počet diváků: 17850
06:02 Carrick (Malenstyn, Power)
22:14 R. Leonard
58:27 Chychrun (Protas, T. van Riemsdyk)
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Schenn, Stanley – Östlund, T. Thompson (A), Benson – Krebs, Norris, Doan – Quinn, McLeod, Zucker – Malenstyn, Carrick, Pearson.
C. Lindgren (L. Thompson) – M. Roy (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, Liljegren, Fehérváry – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, Lapierre – R. Leonard, D. Strome, Protas – Frank, McMichael, Duhaime.
Rozhodčí: F. Charron, F. South – B. Grillo, A. Smith
Počet diváků: 19070
25:46 Guenther (L. Cooley, Sergačov)
53:45 Peterka (Carcone)
42:18 Bertuzzi (Bedard, Nazar)
49:17 Nazar (Teräväinen, Bertuzzi)
63:57 Bedard (Vlasic, Lardis)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – Kerfoot, Stenlund, Yamamoto.
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Levšunov – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Mangiapane, Donato, Michejev – Lardis, Lafferty, Slaggert.
Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Mahon, Gawryletz
Počet diváků: 12478
28:38 Boldy (Zuccarello, Q. Hughes)
37:50 Kaprizov (Faber, Q. Hughes)
18:36 Andrae (Zegras)
47:58 Tippett (Grundström, Sanheim)
Konecny
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Fabbri, Jurov, Tarasenko – Trenin, McCarron, N. Foligno.
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Grundström, Zegras, Tippett – Barkey, Cates, Mičkov – Grebjonkin, Couturier (C), Hathaway.
Rozhodčí: McCauley, Lee – Barton, Baker