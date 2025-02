Posila na poslední chvíli. Spartu vyztuží další bek, dorazí finský tvrďák Seppälä

Posilu hlásí také konkurenční Pardubice. Ze Žiliny přichází Kanaďan Jones Kanadský hokejový útočník Nick Jones se stal těsně před páteční uzávěrkou přestupů v extralize posilou Pardubic, kam přichází ze slovenské nejvyšší soutěže ze Žiliny. Osmadvacetiletý rodák z Edmontonu podepsal s Dynamem smlouvu do konce této sezony. Klub o tom informoval na svém webu. „V posledních dnech bylo naším největším přestupovým cílem získání technického praváka do přesilovky. Nick Jones byl jednou z našich nejvyšších priorit. Jsme rádi, že jsme přestup dotáhli, a těšíme se přinejmenším na společnou zbývající část sezony,“ uvedl sportovní ředitel Pardubic Petr Sýkora. Jones hraje v Evropě první sezonu a do Žiliny zamířil loni z Manitoby z nižší AHL. Ve slovenské extralize si připsal ve 41 zápasech 57 bodů za 24 branek a 21 asistencí, což jej řadí na čtvrté místo produktivity a o stejnou pozici se dělí i mezi střelci. Žilině se po návratu mezi elitu po pěti letech daří a je díky Jonesovu přispění v tabulce pátá. Jones má za sebou pět sezon v AHL, kde za Hartford a Manitobu nasbíral v 283 utkáních základní části 100 bodů za 34 gólů a 66 přihrávek. V 11 duelech play off má na kontě tři trefy a jednu asistenci. (ČTK)