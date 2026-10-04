Senzační úspěch Bartůňkové! V Pekingu vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou

Bartůňková zaznamenala největší vítězství v kariéře, dosud měla na okruhu WTA v zápasech proti hráčkám z první desítky žebříčku bilanci 1:4. V osmifinále nastoupí proti 85. hráčce světa Sinje Krausové z Rakouska.
Bartůňková se v prvním setu ujala díky brejku vedení 1:0 a náskok udržela až do konce, přestože v šesté hře odvracela pět brejkbolů. Ve druhé sadě sebrala Sabalenkové servis za stavu 1:1 a brejkem pak duel i ukončila.
„Snažila jsem být v klidu a soustředit se pouze na sebe. Aryna je legenda, je grandslamová vítězka, takže mám opravdu velkou radost, že jsem vyhrála,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bartůňková.
Kompletní tenisové výsledky
Bilanci s bývalou světovou jedničkou vyrovnala na 1:1. Vítězství nad Běloruskou měla na dosah už v prvním utkání. Letos v červnu ve čtvrtfinále v Berlíně nad Sabalenkovou vedla 6:2 a 4:0, ale nakonec prohrála 6:2, 6:7 a 4:6.
V Pekingu se ještě v neděli představí další tři české tenistky. Wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou čeká Viktorija Golubicová ze Švýcarska, Karolína Muchová nastoupí proti Rusce Ljudmile Samsonovové a Sára Bejlek vyzve Naomi Ósakaovou z Japonska.
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Alcaraz je v Tokiu v semifinále
Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz postoupil v Tokiu do semifinále. Nejvýše nasazený hráč vedl nad Denisem Shapovalovem 7:6 a 2:1, když Kanaďan čtvrtfinálové utkání vzdal kvůli potížím se stehnem. Jiří Lehečka bude hrát o účast mezi nejlepší čtveřicí s Adolfem Danielem Vallejem z Paraguaye.
Alcaraz, který přišel o velkou část sezony kvůli zraněnému zápěstí, se o postup do čtvrtého letošního finále a prvního od dubnového turnaje Masters v Monte Carlu utká s krajanem Jaumem Munarem.
Shapovalov, jenž se může objevit v nominaci Kanady na listopadové čtvrtfinále Davisova poháru s českým týmem, měl v první sadě setbol, ale bývalý první hráč světa ho odvrátil. Po 65 minutách slavil Alcaraz výhru v tiebreaku. Druhou sadu ukončila záhy skreč.
„Trápil jsem se na podání v podstatě v každém gamu. Nemohl jsem najít správný rytmus,“ řekl Alcaraz, který v prvním setu přišel třikrát o podání. „Ale jsem spokojený s tím, jak jsem se po každém ztraceném servisu dokázal vrátit do hry. První set byl skvělý. Byly tam výborné výměny i údery,“ uvedl sedminásobný grandslamový šampion.