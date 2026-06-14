ONLINE: Nizozemsko - Japonsko 0:0, oba týmy hrozí, Nakamura těsně míjí branku

Utkání se hraje v Arlingtonu v aglomeraci Dallasu, v sousedství kempu českého národního mužstva.
Nizozemci i podle bookmakerů patří mezi mužstva, která by měla projít do čtvrtfinále. Kvalifikací prolétli bez porážky. Zajímavostí je, že úvodní zápasy na závěrečných turnajích se jim taky daří. Od roku 1938 drží sérii sedmi výher a dvou remíz.
Od roku 1994 ve skupinové fázi neprohráli už šestnáct zápasů (12 výher, čtyři remízy), což je nejdelší aktivní série ze všech týmů.
Japonci vyhráli šest posledních přípravných zápasů, během nichž dokázali porazit Brazílii či Anglii. „Ukázali, že jsou opravdu silní. Věříme si, vzájemně se respektujeme,“ řekl nizozemský trenér Ronald Koeman.
Japonci těsně před začátkem turnaje přišli o svého kapitána. Wataru Endo z Liverpoolu nestihl včas zažehnat zdravotní problémy a z nominace vypadl.
B. Verbruggen - D. Dumfries, J. van Hecke, V. van Dijk, M. van de Ven - F. de Jong, R. Gravenberch, T. Reijnders - C. Summerville, D. Malen, C. Gakpo
Z. Suzuki - C. Watanabe, Š. Taniguči, H. Ito - R. Doan, D. Kamada, K. Sano, K. Nakamura - T. Kubo, A. Ueda, D. Maeda
N. Lang, J. Hato, Q. Timber, L. Geertruida, G. Til, W. Weghorst, B. Brobbey, M. de Roon, T. Koopmeiners, M. Depay, J. Kluivert, N. Aké, M. Wieffer, R. Roefs, M. Flekken
Š. Mačino, K. Goto, A. Tanaka, T. Tomijasu, K. Itakura, J. Sugawara, J. Nagatomo, D. Ito, K. Ogawa, A. Seko, K. Osako, J. Suzuki, D. Suzuki, K. Šiogaj, T. Hajakawa