ONLINE: Nizozemsko - Japonsko 0:0, oba týmy hrozí, Nakamura těsně míjí branku

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  21:19
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Před čtyřmi lety v Kataru smolně vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími šampiony z Argentiny, i letos by Nizozemci účast mezi aspoň nejlepšími osmi rádi zopakovali. V sobotu večer do fotbalového mistrovství světa v Americe vstoupí soubojem proti nevyzpytatelnému Japonsku, duel skupiny F můžete od 22.00 sledovat v online reportáži.
Nizozemec Jan Paul van Hecke zasahuje před Dajzenem Maedou z Japonska.

Nizozemec Jan Paul van Hecke zasahuje před Dajzenem Maedou z Japonska. | foto: Reuters

Frenkie de Jong z Nizozemska u míče před Dajzenem Maedou z Japonska.
Jan Paul van Hecke z Nizozemska v utkání s Japonskem.
Ryan Gravenberch z Nizozemska vede míč v utkání s Japonskem.
Virgil van Dijk z Nizozemska podstupuje souboj o míč s Ayasem Uedou z Japonska.
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Utkání se hraje v Arlingtonu v aglomeraci Dallasu, v sousedství kempu českého národního mužstva.

Nizozemci i podle bookmakerů patří mezi mužstva, která by měla projít do čtvrtfinále. Kvalifikací prolétli bez porážky. Zajímavostí je, že úvodní zápasy na závěrečných turnajích se jim taky daří. Od roku 1938 drží sérii sedmi výher a dvou remíz.

Od roku 1994 ve skupinové fázi neprohráli už šestnáct zápasů (12 výher, čtyři remízy), což je nejdelší aktivní série ze všech týmů.

Japonci vyhráli šest posledních přípravných zápasů, během nichž dokázali porazit Brazílii či Anglii. „Ukázali, že jsou opravdu silní. Věříme si, vzájemně se respektujeme,“ řekl nizozemský trenér Ronald Koeman.

Japonci těsně před začátkem turnaje přišli o svého kapitána. Wataru Endo z Liverpoolu nestihl včas zažehnat zdravotní problémy a z nominace vypadl.

MS ve fotbale 2026
14. 6. 2026 22:00
Zápas probíhá
Nizozemsko : Japonsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
B. Verbruggen - D. Dumfries, J. van Hecke, V. van Dijk, M. van de Ven - F. de Jong, R. Gravenberch, T. Reijnders - C. Summerville, D. Malen, C. Gakpo
Sestavy:
Z. Suzuki - C. Watanabe, Š. Taniguči, H. Ito - R. Doan, D. Kamada, K. Sano, K. Nakamura - T. Kubo, A. Ueda, D. Maeda
Náhradníci:
N. Lang, J. Hato, Q. Timber, L. Geertruida, G. Til, W. Weghorst, B. Brobbey, M. de Roon, T. Koopmeiners, M. Depay, J. Kluivert, N. Aké, M. Wieffer, R. Roefs, M. Flekken
Náhradníci:
Š. Mačino, K. Goto, A. Tanaka, T. Tomijasu, K. Itakura, J. Sugawara, J. Nagatomo, D. Ito, K. Ogawa, A. Seko, K. Osako, J. Suzuki, D. Suzuki, K. Šiogaj, T. Hajakawa
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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