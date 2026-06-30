Nizozemsko - Maroko 1:1, pen. 2:3, z hrdiny je gólman Verbruggen rázem smolařem

Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli. Maročané před čtyřmi lety stejným způsobem vyřadili Španělsko a i dnes byl hrdinou jejich brankář Jasín Bunú. V osmifinále se utkají v sobotu v 19:00 SELČ v Houstonu s Kanadou.
Trenér Ronald Koeman, který si už jednu výhru nad Marokem připsal jako hráč na MS v roce 1994, sestavu na turnaji téměř nemění. Jen na levém kraji obrany se dosud střídali Van de Ven a Aké. Dnes nastoupili v pětičlenné obraně oba, což signalizovalo opatrnější rozestavení. V útočné trojici dostal před Malenem přednost dvougólový Summerville.
Marocký kouč Muhammad Vahbí nechal minule proti Haiti při jistotě postupu některé opory odpočinout a teď se vrátil k jedenáctce, která nadchla v prvním poločase s Brazílií a pak porazila Skotsko.
Nizozemci na turnaji dostali dva ze čtyř gólů po rohových kopech a v 18. minutě málem inkasovali potřetí. Hlavičku Ajnávího brankář Verbruggen skvěle vyrazil a vzápětí odvrátil i pod břevno mířící střelu Hakimího z hranice šestnáctky. Marocký kapitán, hrající stý mezistátní zápas, pak připravoval další šance. Saibárímu po jeho centru chyběl jen krůček ke čtvrtému gólu na šampionátu.
Naopak nizozemský tým, jeden z nejofenzivnějších na turnaji, neměl za čtyřicet minut ani jednu střelu na branku, což se mu už dlouho nestalo. Až tři minuty před přestávkou vypálil z dálky Van de Ven a brankář Bunú si připsal první úspěšný zákrok.
Po změně stran marocká převaha ještě zesílila. Hakimí naběhl za soupeřovy zadáky a z úhlu tvrdou střelou otřásl břevnem. Trenér Koeman reagoval dvojitým střídáním, nový muž na trávník Weghorst hned ve středu hřiště vyhrál hlavičkový souboj, faulovaný Summerville ještě vleže přistrčil míč Gakpovi a liverpoolský úročník vstřelil svůj 24. reprezentační gól. Slavil ho se slzami v očích při vzpomínce na to, že během turnaje přišel o nenarozeného syna.
Nizozemci sahali po vítězství, ale podobně jako v úvodním duelu s Japonskem o něj těsně před koncem základní hrací doby přišli. Na Talbího centr si naskočil Diop a hlavičkou si vynutil prodloužení. Stoper Fulhamu ještě v jednadvacítce hrál za Francii, marocký dres oblékl poprvé letos v březnu a dnes dal první gól v barvách své nové vlasti.
V prodloužení mohl rozhodnout Rahimí, ale Verbruggen Nizozemce znovu podržel. Jenže penalty se znovu staly jejich osudem. V roce 2014 v Brazílii i o osm let později v Kataru nezvládli rozstřel, pokaždé proti Argentině, a neuspěli ani tentokrát v poměru 2:3.
Ajnáví v první sérii trefil břevno, ale vzápětí Kluivert jen tyč. Rahimího pokus sice brankář Verbruggen zastavil, ale pak si sám míč srazil do sítě. Timber ve čtvrté sérii o pořádný kus minul branku a Hakimí mířil také jen do tyče.
V poslední sérii znovu zazářil penaltový specialista Bunú a vyrazil Summervillovu střelu pod břevno. Vzápětí Saibárí, útočník Eindhovenu a nejlepší fotbalista uplynulého ročníku nizozemské ligy, mířil přesně a Maročané mohli začít myslet na osmifinále. Jejich zápas s Kanadou bude reprízou duelu na posledním šampionátu, tehdy ve skupině zvítězili 2:1 a nakonec vypadli až v semifinále.
72. C. Gakpo, 120. C. Summerville, 120. Q. Timber, 120. W. Weghorst, 120. J. Kluivert, 120. T. Koopmeiners
90. I. Diop, 120. I. Sajbárí, 120. A. Hakimí, 120. Š. Tálibí, 120. S. Rahímí, 120. N. el-Ajnawí
B. Verbruggen - J. van Hecke, V. van Dijk, N. Aké (71. T. Koopmeiners) - D. Dumfries, R. Gravenberch (87. Q. Timber), F. de Jong (110. M. de Roon), M. van de Ven (87. J. Hato) - C. Summerville, C. Gakpo (113. J. Kluivert), B. Brobbey (71. W. Weghorst)
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád (75. A. Saláh ad-Dín), N. Mazráví - N. el-Ajnawí, A. Búaddí (80. S. el-Murábet), B. Díaz (79. D. Jasín), A. Únahí (87. S. Rahímí), B. el-Chanús (87. Š. Tálibí) - I. Sajbárí
M. de Roon, T. Koopmeiners, T. Reijnders, J. Kluivert, M. Depay, L. Geertruida, D. Malen, W. Weghorst, N. Lang, M. Wieffer, R. Roefs, J. Hato, Q. Timber, M. Flekken
R. Halhal, S. Rahímí, Š. Tálibí, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí, K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat