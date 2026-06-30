Nizozemsko - Maroko 1:1, pen. 2:3, z hrdiny je gólman Verbruggen rázem smolařem

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  7:07aktualizováno  7:07
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Nizozemský gólman Bart Verbruggen byl smolařem penaltového rozstřelu.

Nizozemský gólman Bart Verbruggen byl smolařem penaltového rozstřelu. | foto: AP

Maročané slaví vyrovnávací gól Issy Diopa (první zprava).
Nizozemský gólman Bart Verbruggen a další z jeho skvělých zákroků.
Maročan Issa Diop se raduje ze svého gólu.
Nizozemci se radí před začátkem prodloužení.
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Opět 1:1, opět rozhodovaly až penalty. Na duel Německa s Paraguayí navázali i fotbalisté Nizozemska a Maroka. Šťastnější nakonec byli Afričané, kteří rozstřel v mexickém Monterrey ovládli v poměru 3:2. Na mistrovství světa si tedy zahrají osmifinále.

Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli. Maročané před čtyřmi lety stejným způsobem vyřadili Španělsko a i dnes byl hrdinou jejich brankář Jasín Bunú. V osmifinále se utkají v sobotu v 19:00 SELČ v Houstonu s Kanadou.

Trenér Ronald Koeman, který si už jednu výhru nad Marokem připsal jako hráč na MS v roce 1994, sestavu na turnaji téměř nemění. Jen na levém kraji obrany se dosud střídali Van de Ven a Aké. Dnes nastoupili v pětičlenné obraně oba, což signalizovalo opatrnější rozestavení. V útočné trojici dostal před Malenem přednost dvougólový Summerville.

Marocký kouč Muhammad Vahbí nechal minule proti Haiti při jistotě postupu některé opory odpočinout a teď se vrátil k jedenáctce, která nadchla v prvním poločase s Brazílií a pak porazila Skotsko.

Marocký kapitán Ašraf Hakimí postupuje s míčem.

Nizozemci na turnaji dostali dva ze čtyř gólů po rohových kopech a v 18. minutě málem inkasovali potřetí. Hlavičku Ajnávího brankář Verbruggen skvěle vyrazil a vzápětí odvrátil i pod břevno mířící střelu Hakimího z hranice šestnáctky. Marocký kapitán, hrající stý mezistátní zápas, pak připravoval další šance. Saibárímu po jeho centru chyběl jen krůček ke čtvrtému gólu na šampionátu.

Naopak nizozemský tým, jeden z nejofenzivnějších na turnaji, neměl za čtyřicet minut ani jednu střelu na branku, což se mu už dlouho nestalo. Až tři minuty před přestávkou vypálil z dálky Van de Ven a brankář Bunú si připsal první úspěšný zákrok.

Po změně stran marocká převaha ještě zesílila. Hakimí naběhl za soupeřovy zadáky a z úhlu tvrdou střelou otřásl břevnem. Trenér Koeman reagoval dvojitým střídáním, nový muž na trávník Weghorst hned ve středu hřiště vyhrál hlavičkový souboj, faulovaný Summerville ještě vleže přistrčil míč Gakpovi a liverpoolský úročník vstřelil svůj 24. reprezentační gól. Slavil ho se slzami v očích při vzpomínce na to, že během turnaje přišel o nenarozeného syna.

Nizozemec Cody Gakpo posílá pozdravy tam nahoru...

Nizozemci sahali po vítězství, ale podobně jako v úvodním duelu s Japonskem o něj těsně před koncem základní hrací doby přišli. Na Talbího centr si naskočil Diop a hlavičkou si vynutil prodloužení. Stoper Fulhamu ještě v jednadvacítce hrál za Francii, marocký dres oblékl poprvé letos v březnu a dnes dal první gól v barvách své nové vlasti.

V prodloužení mohl rozhodnout Rahimí, ale Verbruggen Nizozemce znovu podržel. Jenže penalty se znovu staly jejich osudem. V roce 2014 v Brazílii i o osm let později v Kataru nezvládli rozstřel, pokaždé proti Argentině, a neuspěli ani tentokrát v poměru 2:3.

Ajnáví v první sérii trefil břevno, ale vzápětí Kluivert jen tyč. Rahimího pokus sice brankář Verbruggen zastavil, ale pak si sám míč srazil do sítě. Timber ve čtvrté sérii o pořádný kus minul branku a Hakimí mířil také jen do tyče.

V poslední sérii znovu zazářil penaltový specialista Bunú a vyrazil Summervillovu střelu pod břevno. Vzápětí Saibárí, útočník Eindhovenu a nejlepší fotbalista uplynulého ročníku nizozemské ligy, mířil přesně a Maročané mohli začít myslet na osmifinále. Jejich zápas s Kanadou bude reprízou duelu na posledním šampionátu, tehdy ve skupině zvítězili 2:1 a nakonec vypadli až v semifinále.

MS ve fotbale 2026
30. 6. 2026 3:00
Konec zápasu po prodloužení
Nizozemsko : Maroko 6 : 6
(0 : 0, 1 : 1)
Góly:
72. C. Gakpo, 120. C. Summerville, 120. Q. Timber, 120. W. Weghorst, 120. J. Kluivert, 120. T. Koopmeiners
Góly:
90. I. Diop, 120. I. Sajbárí, 120. A. Hakimí, 120. Š. Tálibí, 120. S. Rahímí, 120. N. el-Ajnawí
Sestavy:
B. Verbruggen - J. van Hecke, V. van Dijk, N. Aké (71. T. Koopmeiners) - D. Dumfries, R. Gravenberch (87. Q. Timber), F. de Jong (110. M. de Roon), M. van de Ven (87. J. Hato) - C. Summerville, C. Gakpo (113. J. Kluivert), B. Brobbey (71. W. Weghorst)
Sestavy:
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád (75. A. Saláh ad-Dín), N. Mazráví - N. el-Ajnawí, A. Búaddí (80. S. el-Murábet), B. Díaz (79. D. Jasín), A. Únahí (87. S. Rahímí), B. el-Chanús (87. Š. Tálibí) - I. Sajbárí
Náhradníci:
M. de Roon, T. Koopmeiners, T. Reijnders, J. Kluivert, M. Depay, L. Geertruida, D. Malen, W. Weghorst, N. Lang, M. Wieffer, R. Roefs, J. Hato, Q. Timber, M. Flekken
Náhradníci:
R. Halhal, S. Rahímí, Š. Tálibí, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí, K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat
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