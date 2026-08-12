Legenda Barcelony nahradí Koemana. Nizozemské fotbalisty povede trenér Xavi

Koeman skončil po vyřazení „oranje“ v prvním kole play off mistrovství světa na penalty s Marokem. Šestačtyřicetiletý Xavi si odbude na nizozemské lavičce premiéru 24. září v Lize národů proti Německu, které také bude mít nového trenéra, Jürgena Kloppa.
„Být trenérem Nizozemska je velká čest. Jako odchovanec akademie Barcelony silně ovlivněné mimo jiné Johanem Cruyffem a Rinusem Michelsem cítím k nizozemskému fotbalu mimořádné pouto,“ uvedl Xavi.
„Dá se říct, že jsem svým způsobem synem nizozemského fotbalu. V mém rozvoji hráli roli také další skvělí trenéři jako Louis van Gaal, pod nímž jsem v Barceloně debutoval, a Frank Rijkaard.“
Xavi zahájil trenérskou kariéru v roce 2019 katarském Al Sáddu, kde předtím po odchodu z Barcelony hrál. Do svého osudového klubu se vrátil v roce 2021 a vedl ho do roku 2024, získal s ním jeden mistrovský titul.
Jako hráč vybojoval Xavi s Barcelonou osm ligových prvenství a čtyři triumfy v Lize mistrů. V dresu španělské reprezentace slavil v letech 2008-2012 titul mistra světa a dva triumfy na mistrovství Evropy.