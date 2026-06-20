Nizozemsko - Švédsko 5:1, údery v úvodech obou poločasů, dva góly Brobbey i Gakpo

Nizozemsko napravilo nevýrazný výkon z úvodního duelu proti Japonsku (2:2) a ve vyřazovací fázi takřka jistě chybět nebude.
Švédsko ukázalo druhou tvář, tu z bídné kvalifikace. Minulý týden dalo pět branek Tunisku, teď pětkrát inkasovalo a po dvou zápasech má skóre 6:6.
Švédové, kteří loni na podzim byli mizerní v kvalifikaci, do baráže se dostali díky Lize národů a v ní pak uspěli proti Ukrajincům a Polákům, se v Americe parádně rozjeli. Ve svém úvodním duelu smetli Tunisko 5:1, což budilo respekt.
Utkání mezi Nizozemskem a Švédskem bylo třetím v dosavadním průběhu turnaje, kdy se potkaly týmy s jednoho kontinentu. Anglie porazila Chorvatsko (4:2) a Švýcarsko si poradilo s Bosnou (4:1).
5. B. Brobbey, 17. B. Brobbey, 47. C. Gakpo, 54. C. Gakpo, 89. C. Summerville
59. A. Elanga
B. Verbruggen - D. Dumfries, V. van Dijk, J. van Hecke, M. van de Ven - R. Gravenberch, F. de Jong (59. T. Koopmeiners), T. Reijnders (59. G. Til) - D. Malen (46. C. Summerville), B. Brobbey (72. M. Depay), C. Gakpo (90. N. Lang)
K. Nordfeldt - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson (55. A. Elanga), B. Nygren (55. L. Bergvall), J. Karlström (55. B. Zeneli), Y. Ayari (79. T. Ali), G. Gudmundsson (90. E. Stroud) - V. Gyökeres, A. Isak
W. Weghorst, N. Lang, M. Flekken, J. Hato, C. Summerville, M. Wieffer, R. Roefs, L. Geertruida, G. Til, T. Koopmeiners, M. de Roon, M. Depay, J. Kluivert, N. Aké
T. Ali, V. Johansson, E. Smith, C. Starfelt, A. Elanga, K. Sema, M. Svanberg, H. Ekdal, G. Nilsson, J. Zetterström, B. Zeneli, H. Johansson, E. Stroud, D. Svensson, L. Bergvall
53. G. Gudmundsson, 75. Y. Ayari, 80. L. Bergvall
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