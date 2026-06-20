Nizozemsko - Švédsko 5:1, údery v úvodech obou poločasů, dva góly Brobbey i Gakpo

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  20:54aktualizováno  21:02
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Jeden z favoritů fotbalového mistrovství světa pořádně udeřil. Nizozemci ve svém druhém vystoupení na turnaji popravili Švédy pěti góly. Dva dal v úvodu zápasu Brobbey, další dva krátce po pauze Gakpo a v závěru se trefil i střídající Summerville. Za poražené snižoval po hodině hry Elenga na 1:4.
Crysencio Summerville slaví přesný zásah proti Švédsku.

Crysencio Summerville slaví přesný zásah proti Švédsku. | foto: ČTK

Cody Gakpo z Nizozemska (nahoře) letí vzduchem po souboji se Švédem Gustafem...
Cody Gakpo střílí čtvrtý gól Nizozemska do sítě Švédska v utkání MS.
Zamyšlený kouč švédské reprezentace Graham Potter.
Crysencio Summerville oslavuje pátý gól Nizozemska.
16 fotografií

Nizozemsko napravilo nevýrazný výkon z úvodního duelu proti Japonsku (2:2) a ve vyřazovací fázi takřka jistě chybět nebude.

Švédsko ukázalo druhou tvář, tu z bídné kvalifikace. Minulý týden dalo pět branek Tunisku, teď pětkrát inkasovalo a po dvou zápasech má skóre 6:6.

Švédové, kteří loni na podzim byli mizerní v kvalifikaci, do baráže se dostali díky Lize národů a v ní pak uspěli proti Ukrajincům a Polákům, se v Americe parádně rozjeli. Ve svém úvodním duelu smetli Tunisko 5:1, což budilo respekt.

Utkání mezi Nizozemskem a Švédskem bylo třetím v dosavadním průběhu turnaje, kdy se potkaly týmy s jednoho kontinentu. Anglie porazila Chorvatsko (4:2) a Švýcarsko si poradilo s Bosnou (4:1).

MS ve fotbale 2026
20. 6. 2026 19:00
Konec zápasu
Nizozemsko : Švédsko 5 : 1
(2 : 0)
Góly:
5. B. Brobbey, 17. B. Brobbey, 47. C. Gakpo, 54. C. Gakpo, 89. C. Summerville
Góly:
59. A. Elanga
Sestavy:
B. Verbruggen - D. Dumfries, V. van Dijk, J. van Hecke, M. van de Ven - R. Gravenberch, F. de Jong (59. T. Koopmeiners), T. Reijnders (59. G. Til) - D. Malen (46. C. Summerville), B. Brobbey (72. M. Depay), C. Gakpo (90. N. Lang)
Sestavy:
K. Nordfeldt - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson (55. A. Elanga), B. Nygren (55. L. Bergvall), J. Karlström (55. B. Zeneli), Y. Ayari (79. T. Ali), G. Gudmundsson (90. E. Stroud) - V. Gyökeres, A. Isak
Náhradníci:
W. Weghorst, N. Lang, M. Flekken, J. Hato, C. Summerville, M. Wieffer, R. Roefs, L. Geertruida, G. Til, T. Koopmeiners, M. de Roon, M. Depay, J. Kluivert, N. Aké
Náhradníci:
T. Ali, V. Johansson, E. Smith, C. Starfelt, A. Elanga, K. Sema, M. Svanberg, H. Ekdal, G. Nilsson, J. Zetterström, B. Zeneli, H. Johansson, E. Stroud, D. Svensson, L. Bergvall
Žluté karty:
Žluté karty:
53. G. Gudmundsson, 75. Y. Ayari, 80. L. Bergvall

Počet diváků: 68 777

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Nizozemsko - Švédsko 5:1, údery v úvodech obou poločasů, dva góly Brobbey i Gakpo

Crysencio Summerville slaví přesný zásah proti Švédsku.

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